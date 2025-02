Po 50 letih nov elan in sveže ideje

Svetovno glasbeno sceno je pred nekaj dnevi »pretresla« vest o prav gotovo nepozabnem dogodku, ki se bo julija zgodil v Birminghamu. Žive legende heavy metala Black Sabbath so namreč napovedale zadnji, poslovilni koncert.

O tem se je šušljalo že več časa, Ozzyjevo zdravstveno stanje se je v zadnjih letih slabšalo, očitno pa je njegova želja, da še zadnjič stopi na oder, močnejša od vseh bolečin.

Sabbathi bodo po dvajsetih letih nastopili z izvirno postavo, pred njimi pa se bodo na odru vrstili številni heavy metal bendi. Napovedali so prisotnost skupin Metallica, Pantera, Slayer, Anthrax, Alice in Chains in še veliko drugih. Skratka magični večer za vse ljubitelje težkih kitarskih rifov. Kdo ve, če je Ozzy povabil tudi svojega ameriškega »bratranca« Bobbyja Lieblinga, liderja skupine Pentagram, s katero se je pred kratkim prodorno vrnil na glasbeno sceno. Po desetih letih je namreč prejšnji teden zagledal luč nov plošček z naslovom Lightning In A Bottle.

V več kot petdeset let dolgi karieri je glasbeni projekt Pentagram propadel kar nekajkrat, v njegovih vrstah pa je nastopilo več kot trideset različnih glasbenikov.

Leta 2015 je skupina izdala svojo zadnjo ploščo Curious Volume, nato pa spet mirovala. Pevec, ustanovitelj benda in legenda svetovne heavy metal scene Bobby Liebling se je takrat soočal z raznoraznimi osebnimi problemi in sodnimi postopki ... V naslednjih letih je spet zbral kopico glasbenikov, s katerimi je občasno nastopal v živo.

Lani pa novo presenečenje. Liebling je stopil v stik z italijansko založbo Heavy Psych Sounds Records in z njo podpisal pogodbo za nov plošček. Ameriški pevec je na novo sestavil postavo benda. Poleg njega so v njej našli mesto glasbeni producent, pevec in kitarist skupine Mos Generator Tony Reed, basist John »Scooter« Haslip ter bobnar zasedb Saint Vitus in Spirit Caravan Henry Vasquez. Pentagram so z novo postavo že začeli s koncerti v Združenih državah Amerike, kmalu pa bodo prispeli tudi v Evropo, kjer bodo nastopili na nekaterih izmed boljših glasbenih festivalov.

Lightning In A Bottle sestavlja enajst pesmi za malo več kot štirideset minut dobre glasbe. Album so fantje posneli v glasbenem studiu Tonyja Reeda, spominja pa na najboljše stare ploščke benda. V ospredju so seveda težki kitarski rifi, pevec Liebling pa je ravno tako očitno v odlični formi. Že prvi single Thundercrest, ki je izšel pred nekaj meseci, je pokazal, da so novi člani benda končno pravi in da se bo z njihovo pomočjo Pentagram lahko ponovno povzpel tja, kamor spada, na vrh doom metal scene. Sveže ideje, nov elan za dober »old school« doom metal!

Lightning In A Bottle

Pentagram

Doom, heavy metal

Heavy Psych Sounds Records, 2025