Po izredni plošči izdali še en biser

Ljubitelji alternativnega roka in distorzij kitar, danes ste na vrsti vi. Letos praznuje dvajset let eden izmed boljših rokerskih ploščkov novega tisočletja. Leta 2005 je namreč Josh Homme s svojo skupino Queens Of The Stone Age izdal album Lullabies to Paralyze.

Queens Of The Stone Age težko označimo le z eno glasbeno zvrstjo. Čeprav smo tokrat napisali »alternativni rok«, sestavlja sound tega benda veliko med seboj različnih glasbenih žanrov in ritmov. Glasbeni projekt je nastal proti koncu devetdesetih let, in sicer po razpadu zasedbe Kyuss. Skupina Kyuss je za ljubitelje stoner glasbe prava legenda. V petih letih je izdala štiri plošče in v kratkem postala liderka stoner rok gibanja, po razpustu benda pa so njegovi člani nadaljevali svoje glasbene kariere. Kitarist Josh Homme je na primer ustanovil skupino Queens Of The Stone Age in s Kyussovim bobnarjem Alfredom Hernandezem posnel prvenec Queens Of The Stone Age. Hernandez igra na plošči bobne, za vse ostale instrumente pa je poskrbel Homme. Album je neke vrste nadaljevanje Kyussove glasbe, ob tem pa je tudi jasno da se Hommeova glasbena žilica spreminja in razvija ter s časom oddaljuje od starejših ritmov. Prvencu je dve leti kasneje, leta 2000 sledil album Rated R. Stalni član projekta je postal basist Nick Oliveri, redno pa je začel sodelovati tudi imenitni pevec Mark Lanegan. Za pravi glasbeni biser so Homme in njegovi poskrbeli dve leti kasneje z izidom plošče Songs For The Deaf. Pri snemanju je za bobni sedel Dave Grohl (nekdanji bobnar skupine Nirvana in pevec ter kitarist benda Foo Fighters), za mikrofonom pa so se vrstili Homme, Oliveri in Lanegan.

V naslednjih nekaj letih se je marsikaj spremenilo, predvsem člani benda. V projekt sta vstopila bobnar Joey Castillo in kitarist Troy Van Leeuwen. Oliverija so napodili, Lanegan pa je ostal še za nekaj komadov v novem ploščku Lullabies to Paralyze. Album je izšel leta 2005. Težko je bilo izdati dobro ploščo po odlični Songs For The Death, njim pa je podvig uspel.

Po uvodni akustični uspavanki This Lullaby, v kateri poje Lanegan s svojim globokim vokalom, sta na vrsti dve glasbeni bombi, in sicer Medication in Everybody Knows That You’re Insane. Nato pa bluz koračnica Burn The Witch, v kateri lahko prisluhnemo tudi kitaristu benda ZZ Top Billyju Gibbonsu. Takoj za njo spet serija nadpovprečnih komadov In My Head, Little Sister in I Never Came. Plošča ima tudi nekoliko bolj temačne trenutke, kot sta komada Someone’s In The Wolf in The Blood Is Love. Na koncu pa umirjen pozdrav s skladbo Long Slow Goodbye.

Ponoviti prejšnjo Songs For The Deaf je bilo nemogoče. Plošča Lullabies to Paralyze pa je njena vredna naslednica.

Lullabies To Paralyze

Queens Of The Stone Age

Alternativni rok

Interscope Records, 2005