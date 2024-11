Po razočaranju tokrat presenečenje

Grški rokerji 1000mods so spet med nami. Štiri leta so že minila od zadnjega ploščka Youth Of Dissent, ki je takrat razočaral marsikaterega oboževalca. Ravno danes pa je zagledal luč nov izdelek z naslovom Cheat Death.

Skupina 1000mods danes spada v sam vrh evropske stoner rok scene. Bend, ki ga sestavljajo pevec in basist Dani G., kitarist Giorgos T. in bobnar Labros G., se je že na začetku glasbene kariere odločil za klasični stoner rok. Leta 2011 je izšel prvenec Super Van Vacation, štiri leta kasneje pa plošča Vultures. Zasedba je medtem veliko koncertirala (turneje so trajale tudi cela dva meseca) in se tako predstavila širši evropski publiki. Odločitev se je kmalu obrestovala in z izidom tretjega albuma Repeated Exposure to... se je skupina dokončno uveljavila. Na koncertih je publike bilo vedno več, bend pa so povabili na največje mednarodne glasbene festivale.

Leta 2019 so se Labros in ostali prvič odpovedali turnejam in se raje posvetili ustvarjanju novega albumu. Pričakovanje novega ploščka je bilo res visoko. Bend je snubilo več glasbenih založb, na koncu pa so se fantje odločili, da bodo tudi nov album Youth Of Dissent izdali kar sami. Plošča pa je dejansko razočarala marsikaterega oboževalca. Veliko manj je bilo puščavsekga stonerja, komadi so večkrat spominjali na grunge iz devetdesetih. Nato v zadnjih letih spet veliko turnej, lani so na primer nastopili tudi pri nas na poletnem glasbenem festivalu StonerKras Fest na Proseku in poskrbeli za odličen šov.

Letos se je na začetku leta šušljalo, da bodo fantje kmalu posneli nov album. Medtem je skupino zaradi osebnih razlogov zapustil ustanovni član in kitarist Giannis S., septembra pa je bend naznanil prvi single Overthrown. Gre za sedemminutno pesem, v kateri je očiten glasbeni preobrat benda v heavy metal glasbo. Oktobra smo dobili še drugi single, ki daje plošči naslov Cheat Death. In tudi tu imamo bolj metal obarvane melodije, ki delno spominjajo na švedski bend Ghost. Ko pa smo si zavrteli ploščo, so nas nekatere skladbe pošteno presenetile. Po uvodni Overthrown je na primer na vrsti bolj poskočna The One Who Keeps Me Down, ki bi pokojnemu Lemmyju bila gotovo zelo všeč. Nato še bojevita Götzen Hammer, šele s puščavskim rokom skladbe Astral Odor pa se ritem malenkost upočasni. Love je neke vrste ponavljajoči se rokerska mantra, nato pa spet v ospredju hitri bas v popolnem Motörhead stilu v komadu Speedhead. Bluebird je umirjena in nežna instrumentalna skladba, neke vrste intermezzo pred zadnjima dvema pesmima: Cheat Death in desetminutno psihedelično balado Grey, Green Blues. Bravo, fantje!

Cheat Death

1000mods

Heavy metal, stoner rok

Ouga Booga And The Mighty Oug Recordings/Ripple Music, 2024