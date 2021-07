Poezija, jazz in Kosovel

Zloženko Poezijazz lahko beremo na dva načina: kot združitev besed poezija in džez, ampak tudi kot poezija in jaz. Gre pa tudi za naslov glasbeno-literarnega večera, ki sta ga Založništvo tržaškega tiska (ZTT) in Kosovelova knjižnica iz Sežane priredila na Kosovelovi domačiji v Tomaju.Dogodek, ki sovpada z zaključkom prvega dela niza poletnih predstavitev ZTT (zvrstile so se junija in julija v številnih krajih), so oblikovale tri pesnice in priložnostni glasbeni sestav. Sanja Širec Rovis, Patricija Dodič in Ester Gomisel so svoje pesmi prebirale ob jazzovskih improvizacijah kvarteta, ki so ga sestavljali Luka Carli, Andrea Zullian, Marco Mattietti in Matjaž Kafol.

Navdihujoči dogodek, ki se je zgodil pod glicinijevim latnikom domačije Kosovelovih, je pa uvedla zgodba o Srečku. Prisotne je namreč nagovoril Angel Pribac iz Padne in jim zaupal zgodbo o bratu Emilu. S Srečkom Kosovelom ga je povezovalo pesništvo in prezgodnja smrt (v Emilovem primeru zaradi nesreče z motorjem leta 1963). V poznih petdesetih letih prejšnjega stoletja je bil učiteljski pripravnik ravno v Tomaju, mlademu besednemu ustvarjalcu je bil kraški pesnik v zgled. V domačiji si je izposodil dve njegovi fotografiji, ki jih ni vrnil zaradi zgodnje smrti. Pred petkovim večerom je brat prebral štiri njegove pesmi in po približno šestdesetih letih prinesel fotografiji in jih izročil direktorici Kosovelove knjižnice Magdaleni Svetina Terčon.

