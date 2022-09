Poslovil se je igralec Radko Polič

Umrl je gledališki in filmski igralec Radko Polič - Rac, je na svoji Facebook strani objavilo Združenje Dramskih Umetnikov Slovenije. Zaigral je v več kot 100 gledaliških predstavah in prav toliko filmih in radijskih igrah in se uveljavil kot karizmatičen igralec z izjemnim občutkom za oblikovanje večkrat protislovne človeške usode. Uveljavil se je kot eden najzanimivejših igralcev svojega časa. Prvič je bil nagrajen leta 1970 na Borštnikovem srečanju za vlogo Baltasarja v Osvajalcu Andreja Hienga, ob tej pa še za vlogo Slobodana Begovića - Bobana v Padlih angelih. Že leta 1972 je prejel nagrado Prešernovega sklada.

Leta 2002 je prejel Borštnikov prstan. Ko je leta 2007 prejel še Prešernovo nagrado za življenjsko delo, je dejal, da ga njegovo igralsko ustvarjanja spominja na peskovnik, v katerem išče košček resnice, sicer pa gre, kot je dejal, za večno »prepletanje grozljivega užitka in peklenskih muk«, nadarjenost obsega le 10 do 15 odstotkov ustvarjanja vloge, vse ostalo je »težko garanje«.

Zaznamoval je tudi slovenski film. Nastopil je v skoraj 60 celovečernih filmih, odigral več kot 50 vlog v televizijskih filmih, dramah in serijah ter sooblikoval več kot 100 radijskih iger.