Poslovil se je Miroslav Košuta

Poslovil se je vsestransko angažiran pesnik in priljubljeni kulturni delavec Miroslav Košuta, ki bi čez slab mesec dni, 11. marca, slavil okroglih 90 let. Njegovo življenje in delo sta bila tako bogata, da ju je težko strniti v nekaj vrsticah. Leta 2011 je v Ljubljani prejel Prešernovo nagrado, najvišje državno priznanje v Sloveniji na področju kulture.

Pot ga je iz domačega Križa, kjer je za mnoge vselej ostal znan kot »Učko«, najprej vodila v Ljubljano. Na tamkajšnji univerzi je leta 1962 diplomiral iz svetovne primerjalne književnosti in literarne teorije. V slovenski prestolnici se je zaposlil na RTV Slovenija. Konec 60. let se je vrnil v Trst, kjer je delal za Založništvo tržaškega tiska in bil med drugim glavni urednik revije Dan. Avgusta 1978 je postal ravnatelj in umetniški vodja Slovenskega stalnega gledališča, kateremu je v naslednjih dveh desetletjih zapustil pomemben pečat.

O ljubezni, Trstu in Krasu

Pisati je začel že kot otrok in je sam večkrat pripovedoval, da je svoje sestavke zbiral v rokopisih. Prve pesmi je kot dijak objavljal v Literarnih vajah. Aprila 1963 je izdal prvo pesniško zbirko Morje brez obale. Košuta se je uveljavil kot avtor številnih pesniških in proznih del za otroke in odrasle ter gledaliških in radijskih iger.

Loteval se je različnih tem. Kot ključno je sam označil ljubezen, ki se odseva v celotnem njegovem opusu. Ravno tako osrednjega pomena pa so bili Trst, Kras in spomini iz težkega otroštva.