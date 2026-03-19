Zmagovali so, država pa se jim je sesuvala

Ko so Toni Kukoč, Aleksandar Đorđević, Dino Rađa in ostali igralci sanjskega košarkarskega moštva bivše Jugoslavije v Rimu koš za košem osvajali evropsko prvenstvo in se naposled dokopali do nove zlate medalje, se je manj kot sedemsto kilometrov daleč država, pod katere zastavo so igrali, v par dneh razkrojila.

Vzdušje je bilo že tako načeto, da so po 25. juniju, ko je Slovenija razglasila samostojnost, iz Ljubljane pozvali domačega zvezdnika Jureta Zdovca, naj se takoj vrne domov, »ker je žaljivo za slovenski narod, da slovenski športniki v takšni situaciji nastopajo za Jugoslavijo«.

Zdovc se na začetku ni želel odpovedati polfinalu s Francijo in finalu z Italijo. Jasno pa mu je bilo, kot je sam zaupal selektorju Dušanu Ivkoviću, da če zaigra, bo za Slovenijo izdajalec; če ne bo igral, bo izdal prijatelje iz slačilnice. Naposled je v solzah le klonil zahtevi Slovenije in si ogledal obe ključni zmagi prijateljev in soigralcev v hotelski sobi.

Dogodke izpred 35 let, ki so seveda danes že del zgodovine in jih je marsikdo s solzami v očeh tudi spremljal v živo, je 41-letni splitski režiser in scenarist Jure Pavlović spravil v ganljiv dokumentarec The Lost Dream Team - Izgubljena ekipa. Film, v katerem nastopajo nekateri protagonisti tiste neverjetne zgodovinske izkušnje, je zgodba o tovariških vezeh, tekmovalnosti in ljubezni do igre, neizmernega talenta in prijateljstva večnacionalne ekipe, sestavljene iz Hrvatov, Srbov in Slovencev, v času blaznih političnih nemirov in grozeče vojne, ki je tako ali drugače načela življenja vseh.

Zgodbo nam avtor pripoveduje iz perspektive trenerja in igralcev izjemnega moštva v zgodovini športa, edine reprezentance, ki je osvojila zlato in opazovala, kako se dviga zastava ob himni države, ki je tri dni prej prenehala obstajati.

Celovečerec,ki je bil premierno predstavljen na festivalu v Sarajevu, bo na sporedu jutri zvečer ob 20.30 v tržaški kinodvorani Ariston. Na pogovoru ob filmu bodo sodelovali tudi režiser Jure Pavlović, novinar Sergio Tavčar in košarkarski trener Bogdan Tanjević.

The Lost Dream Team - Izgubljeni dream team

Država: Slovenija, Hrvaška, Srbija, Italija, 2025

Režija: Jure Pavlović

Igrajo: Toni Kukoč, Predrag Danilović, Aleksandar Đorđević, Dino Rađa in Žarko Paspalj