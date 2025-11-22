Poslovila se je nepozabna pevka Ornella Vanoni

Svet italijanske glasbe žaluje za Ornello Vanoni. Pevka, ki je v Italiji dolga desetletja zaznamovala glasbeno sceno, pa tudi družbeno dogajanje se je poslovila pri 91 letih. Usodna ji je bila slabost, ki jo je obšla na njenem domu v Milanu. Mnogi so jo pojmovali kot pravo legendo, ki je v zadnjih letih doživela novi preporod tudi zaradi nastopanja v odmevnih televizijskih oddajah, kot je Che tempo che fa. Znala se je prikupiti s svojim neposrednim nastopanjem in pripovedovanjem zabavnih anekdot ter zlasti zaradi svoje nepredvidljivosti ter popolne ravnodušnosti do politične korektnosti in pravil televizijskega bontona.

»Izvirna in prefinjena italijanska umetnica«

»Italija je izgubila eno svojih najbolj izvirnih in prefinjenih umetnic,« je komentiral italijanski minister za kulturo Alessandro Giuli.

Ornella Vanoni je zaslovela leta 1956. Podpisala se je pod več kot sto projektov. Sodi med italijanske pevce in pevke, ki so prodali največ plošč. Med najbolj nepozabnimi so njene pesmi Senza fine, Che cosa c'è in L'appuntamento.