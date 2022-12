Poslovilna plošča, ki naj ne bo slovo

Letošnje leto bomo zaključili s pank glasbo. Kaže, da je Double Album poslovilna plošča ameriške legendarne pank rok skupine NOFX. Plošček je izšel na začetku decembra, gre pa za neke vrste nadaljevanje lanskega Single Album.

Zasedbo NOFX lahko enačimo s pank rokom. Bend spada namreč v sam vrh tega glasbenega žanra, poleg tega pa je bistveno pripomogel k njegovemu svetovnemu uspehu. Med vidnejše predstavnike pank roka spadajo poleg skupine NOFX še bendi Bed Religion, Rancid, Millencollin in do določene mere tudi The Offspring.

Skupina NOFX obstaja že skoraj štirideset let, saj so fantje bend ustanovili daljnega leta 1983. Doma so v Kaliforniji, natančneje v mestu Berkeley.

Glasbeni projekt je nastal že v šolskih klopeh. Prvotno zasedbo skupine so sestavljali pevec in basist Mike Burkett, bolje znan pod psevdonimom Fat Mike, kitarist Eric Melvin in bobnar Erik »Smelly« Sandin. Leta 1991 so v skupino sprejeli še kitarista Aarona »El Hefe« Abeyto in s to postavo nastopajo še danes.

NOFX so v dolgi glasbeni karieri izdali petnajst studijskih ploščkov, večkrat pa so sodelovali tudi pri številnih drugih glasbenih pank zbirkah in projektih. Pred dvema letoma smo na primer poročali o split albumu West Coast vs. Wessex, ki so ga ameriški pankrokerji posneli z angleškim kantavtorjem Frankom Turnerjem. Za NOFX-e lahko danes mirne duše trdimo, da so svetovna pank rok ikona. Kar poskusite poiskati, koliko priredb njihove uspešnice Linoleum obstaja na glasbenem portalu YouTube.

Kalifornijska skupina je zaslovela leta 1994 z albumom Punk in Drublic, z novim tisočletjem pa so prestopili pod okrilje neodvisne glasbene založbe Fat Wreck Chords, ki jo je ustanovil sam pevec Fat Mike. Z njo so posneli sedem ploščkov, zadnji, Double Album, pa je izšel pred nekaj tedni. Gre za neke vrste nadaljevanje lanskega Single Album. Oziroma, kot je hudomušni Fat Mike sam priznal, »deset pesmi, ki niso dobile mesta na prejšnjem albumu. Lahko bi jih vrgli v smeti ali pa izdali novo ploščo.«

Po pravici povedano je Double Album zbirka glasbenih priredb pesmi, ki so jih Fat Mike in ostali že izdali v prejšnjih letih. Edini, tako rečeno novi skladbi sta Johanna Constant Teen in single Punk Rock Cliché. Prva, ki traja le malo več kot eno minuto, se začne z reagge-dub ritmi in se nato spremeni v hitri pank rok. Punk Rock Cliché pa je Fat Mike pred nekaj leti napisal s takratnim kitaristom skupine Blink-182 Mattom Skibo.

Plošča Double Album ni ravno za v smeti, vseeno pa upamo, da ne bo to poslovilni album NOFX-ev. Zaslužimo si boljšega.

NOFX

Pank rok

Fat Wreck Chords, 2022