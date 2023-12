Postapokaliptični Rim, mesto kriminala

V bogato in žanrsko pestro ponudbo božičnih filmov, ki si jih bo mogoče ogledati v kinodvoranah do polovice januarja prihodnje leto, sodi tudi Adagio Stefana Sollime, najbolj temačen film rimskega režiserja, ki velja za italijanskega mojstra noir zgodb. Po filmskih uspešnicah, kot sta ACAB in Suburra, ter serijah Romanzo criminale in Gomorra, se Sollima spet vrača v Rim, v mesto, ki ga očitno zelo dobro pozna. Tokrat ga je posnel, kot če bi šlo za ameriško metropolo. Večno mesto je postavil v postapokaliptično realnost in ga obkolil z visokimi požari.

Sedeminpetdesetletni avtor se je približal filmskemu poklicu, ko je kot mlad asistent sodeloval z očetom Sergiom, režiserjem, ki se je preizkusil z dvema Sandokanoma. Sin Stefano je šel po očetovih sledeh in tudi sam izbral pustolovske zgodbe, spremenil pa je njihov značaj, saj so pri njem nasilne in temačne ter postavljene v sodobni čas.

Junak celovečerca Adagio, ki se je septembra letos na beneški Mostri potegoval za zlatega leva, je Manuel, šestnajstletnik, ki po mamini smrti živi s priletnim očetom, bivšim kriminalcem in članom združbe Magliana. Manuela že nekaj časa izsiljuje skupina karabinjerjev. Fant sklene, da se bo rešil iz zagate s pomočjo nekdanjih očetovih prijateljev. Zato se obrne na Polniumana, očetovega pajdaša, ki mu obljubi, da se bo zavzel za rešitev njegovih težav. Kmalu pa se izkaže, da je zadeva veliko bolj komplicirana od pričakovanega. Karabinjer Vasco namreč ne more narediti koraka nazaj, ker so mu za ilegalni posel, v katerega je vpletel mladega Manuela, že nakazali denar ...

Zanimivo je, da Stefano Sollima v svojem filmu Adagio obravnava koruptivne prakse oblasti, ki jih je letos v celovečernem trilerju L’ultima notte d’Amore obravnaval tudi režiser Andrea Di Stefano. Oba filmarja sta se s problematiko korupcije ukvarjala že v preteklosti, povečana pozornost zanjo pa je tudi posledica dejstva, da se pogosto pojavlja na straneh časopisne črne kronike ...

K uspešnosti filma Adagio poleg srečne roke izkušenega režiserja gangsterskih zgodb prispeva tudi prisotnost dobrih igralcev, kot so Valerio Mastandrea, Pierfrancesco Favino, Adriano Giannini in Toni Servillo.

Adagio

Država: Italija, 2023

Režija: Stefano Sollima

Igrajo: Adriano Giannini, Pier Francesco Favino, Valerio Mastandrea in Toni Servillo