»Postkoronski« obračun in načrti naših založb

Posledice večmesečnega zaprtja knjigarn in prepovedi prirejanja javnih dogodkov so močno prizadele tudi založništvo, zlasti majhne in srednje založbe. Po vsedržavnih podatkih bo v Italiji več kot polovica majhnih in srednjih založnikov utrpela več kot 50-odstotno izgubo. Koliko je vsesplošna prisilna karantena prizadela blagajne Goriške Mohorjeve družbe, Mladike in Založništva tržaškega tiska bo povsem jasno ob koncu leta, že zdaj pa je očitno, da bodo vse naše založbe utrpele izgube. Z njihovimi predstavniki – Mirjam Simčič, Nadio Roncelli in Acetom Mermoljo – smo se pogovorili o tem, kako so se spopadli s krizo in izid katerih knjig načrtujejo v naslednjih mesecih. Pri ZTT bo na primer izšla informativna knjiga o Narodnem domu, medtem ko pri Mladiki načrtujejo tudi ponatis Murve Fabianijevih Renata Ferrarija.

Več v današnjem (petkovem) Primorskem dnevniku.