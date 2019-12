Potrpežljivost se je obrestovala

Predbožično rubriko namenjamo tržaški glasbeni sceni, enemu izmed najbolj perspektivnih bendov v mestu: Beat on Rotten Woods nam ponujajo svoj istoimenski prvenec!

Glasbeni projekt Beat On Rotten Woods je nastal leta 2013, ko sta se kitarist Roberto Pecar in nadarjeni beatboxer Mace Rodella spoznala med sodelovanjem z nekim tržaškim reperjem. Rob je pravi kitarski mojster, Mace pa se že od nekdaj ukvarja z beatboxem – vokalno perkusijo, pri kateri glasbenik oponaša zvoke bobnov v kombinaciji z drugimi glasbili, elektronskimi efekti, govorjenjem in petjem. Dvojica je spisala nekaj komadov in začela z nastopanjem. Iz radovednosti sem jima prisluhnil v tržaškem Tetrisu in bil prijetno presenečen: na prvi pogled fanta nista imela nič skupnega, na odru pa sta ustvarila poseben glasbeni filing, ki je prevzel vse prisotne. Nastopila sta na nekaterih festivalih in kot predskupina ameriškega glasbenega posebneža Boba Loga III, nato pa leta 2016 izdala kratko ploščo Stay Rotten. Čez leto dni sta se odločila, da bosta spajanju hiphop glasbe s kitarskimi rifi dodala druge instrumente in k sodelovanju povabila vsestranska glasbenika Tilna Kralja in Nevia Trenta. Poteza je bila očitno posrečena, stil je ostal podoben, pridobil pa je nove kitare, bas, banjo in dobro dozirane stranske vokale.

»Naš “melody-maker“ Mace ima običajno idejo za komad, mi pa jo nadgradimo s kitarami in basom,« nam je razkril Kralj in dodal, da povečini vadijo dvakrat tedensko. Končni rezultat je prvenec Beat On Rotten Woods, 13 pesmi, 50 minut glasbe. Prva pesem Sinner je (po krajšem intru) ena izmed boljših in poslušalca takoj prevzame! Mace ima nedvomno izjemne vokalne sposobnosti, ki spominjajo zdaj na Josha Hommeja zdaj skorajda na Marilyna Mansona. Nivo albuma ostaja na višku z zapeljivim ritmom pesmi Come in s komadom Eletronic Violator. Senca Trenta Reznorja in njegovih Nine Inch Nailsev zaživi v skladbi Alcohol (sicer pa so očitni tudi vplivi bendov, kot sta Gorillaz in Beck). S pesmijo Epiphany se za trenutek odpočijemo, nato pa spet na noge s komadom Monkey House in predvsem Melting Pot. Po pesmih The Cliff in Ghost je Sleeping odličen zaključek zelo dobrega albuma. Tržaška glasbena scena ni zaman potrpežljivo čakala na prvenec Beat On Rotten Woods!

Beat On Rotten Woods

Beat On Rotten Woods

Beatbox rok

Samozaložba, 2019