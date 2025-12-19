Košarkar Erik Basso bi rad postal električar ali varilec

Iz torkove priloge Šport plus.
Erik Basso je dijak Državnega izobraževalnega zavoda Jožefa Stefana v Trstu. S košarko se ukvarja že vrsto let: trenira namreč pri Bregu, kjer tudi igra v prvi ekipi. Njegov vzornik v športu je prav tako košarkar, in sicer zvezdnik slovenske košarkarske reprezentance Luka Dončić. Basso se ima za prijazno in zabavno osebo; v šoli mu posebno leži elektronika, ob koncu študija pa bi rad postal električar ali varilec.
Datum rojstva: 16. 5. 2009
Sedanje in matično društvo: Breg.
Vzdevek v ekipi ali kako te imenujejo prijatelji: Basso.
Kateri je bil tvoj prvi šport? Si se ukvarjal tudi z drugimi športi? Samo s košarko.
Na kateri svoj športni dosežek si najbolj ponosen? Igrati v prvi ekipi Brega.
Koliko ur tedensko posvečaš treningom? 9 ur tedensko.
Ali treniraš tudi samostojno (poleg treninga v društvu)? Ne, trenutno nimam dovolj časa za to.
Si član oziroma si dejaven pri kakem kulturnem društvu, pevskem zboru itd.? Ne.
Tvoj vzornik ali vzornica v športu je: Luka Dončić.
Si bolj jutranji ali večerni tip? Bolj večerni.
Kateri je tvoj glavni obrok? Kosilo.
Kaj pa najljubša jed? Kantonski riž
Katero pesem si nazadnje poslušal? Back in Black (AC/DC).
Brez katere aplikacije na telefonu si ne predstavljaš dneva? Brez Instagrama.
Kateri šolski predmet ti gre najbolje? Elektronika (kljub temu, da je zelo zahtevna).
Kaj bi spremenil v šoli, če bi bil ravnatelj? Urnik.
Kaj bi rad postal, ko končaš šolo? Električar ali varilec.
Raje gledaš filme ali serije? Serije.
Kam bi šel na potovanje, če bi lahko šel kamorkoli? V Španijo: najbolj me mikata Barcelona in Madrid.
S kom pa bi šel? S prijatelji.
Kaj te najbolj nasmeji? Biti v družbi oseb, s katerimi se dobro počutim.
Katera je tvoja najljubša žival? Pes.
Najljubši kraj za druženje s prijatelji? Včasih zunaj nekje, včasih pa doma pri enem od nas.
Katero lastnost pri ljudeh najbolj ceniš? Prijaznost.
Kaj bi naredil, če bi imel en dan popolnoma prost? Preživel bi ga s prijatelji ali pa na motorju.
Brez katere stvari ne greš nikamor? Brez telefona, ker mi pomaga za vse.
Katero knjigo ali film bi priporočil prijatelju? Film Top Gun s Tomom Cruisem.
Katero supermoč bi imel? Super hitrost.
Najljubša barva? Modra.
Kaj bi vzel s sabo na samotni otok? Prijatelje.
Kaj te najbolj motivira? Moja sestra.
Kaj te najhitreje spravi v dobro voljo? Poslušanje glasbe.
Kako bi sebe opisal v treh besedah? Prijazen, pošten, zabaven.
Najljubši praznik: Pust.
Če bi lahko na kavo povabil eno zgodovinsko osebnost, kdo bi to bil/-a? Goran Dragić.
Katere časopise listaš/bereš? Primorski dnevnik in Il Piccolo.
Katera družbena omrežja uporabljaš? Instagram in Tik Tok.
Bi zdržal en teden brez pametnega telefona oziroma interneta? Mogoče, če bi bil v družbi.
Koliko je pomembno okoljsko ozaveščanje: Zelo pomembno.
Kako podpiraš okolje v vsakdanjem življenju? Čemu se izogibaš oz. kaj počneš? Trudim se, da ne onesnažujem okolja.