Košarkar Erik Basso bi rad postal električar ali varilec

Iz torkove priloge Šport plus.

Erik Basso je dijak Državnega izobraževalnega zavoda Jožefa Stefana v Trstu. S košarko se ukvarja že vrsto let: trenira namreč pri Bregu, kjer tudi igra v prvi ekipi. Njegov vzornik v športu je prav tako košarkar, in sicer zvezdnik slovenske košarkarske reprezentance Luka Dončić. Basso se ima za prijazno in zabavno osebo; v šoli mu posebno leži elektronika, ob koncu študija pa bi rad postal električar ali varilec.

Datum rojstva: 16. 5. 2009

Sedanje in matično društvo: Breg.

Vzdevek v ekipi ali kako te imenujejo prijatelji: Basso.

Kateri je bil tvoj prvi šport? Si se ukvarjal tudi z drugimi športi? Samo s košarko.

Na kateri svoj športni dosežek si najbolj ponosen? Igrati v prvi ekipi Brega.

Koliko ur tedensko posvečaš treningom? 9 ur tedensko.

Ali treniraš tudi samostojno (poleg treninga v društvu)? Ne, trenutno nimam dovolj časa za to.

Si član oziroma si dejaven pri kakem kulturnem društvu, pevskem zboru itd.? Ne.

Tvoj vzornik ali vzornica v športu je: Luka Dončić.

Si bolj jutranji ali večerni tip? Bolj večerni.