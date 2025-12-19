Italijanska vlada za petsto tisoč evrov povišala prispevek slovenski manjšini

Italija bo slovenski manjšini leta 2027 na osnovi zaščitnega zakona namenila deset milijonov in pol evrov. Tako je danes sklenila senatna proračunska komisija, ki je torej za petsto tisoč evrov povišala letni sklad za Slovence v Italiji. Vest je sicer še neuradna, ker so v komisiji trenutno še v teku glasovanja o državnem proračunu 2026.

Vlada je, kot kaže, delno sprejela proračunski popravek senatorja Južnotirolske ljudske stranke (SVP) Meinharda Dunrnwalderja, ki ga je podpisal tudi senator iz Aoste Pietro Patton. Proračunski amandma je spodbudila stranka Slovenska skupnost. Menda bo končni amandma v višini 10,5 milijona evrov pri sklepnem glasovanju podpisala tudi senatorka Demokratske stranke Tatjana Rojc. Kaj več o poteku dogajanj v senatni komisiji bo znano v popoldanskih urah.