Pred 60 leti zaživel festival znanstvenofantastičnega filma

Leta 1963 si je skupina navdušencev, pisateljev in poznavalcev znanstvene fantastike v Benetkah prizadevala organizirati filmski festival za ta žanr. V mestu v laguni niso dobili podpore, zato so se obrnili na tržaška prijatelja, novinarja Libera Mazzija in Marca Cadellija, in jima predlagala,da bi tovrsten festival - prvi na svetu - priredili v Trstu. Podjetje za promocijo turizma je zamisel podprlo z 10 milijoni lir, nekateri sodelavci beneške Mostre so poskrbeli za filmsko selekcijo in festival je 6. julija omenjenega leta zaživel na gradu. »Nocoj se prihodnost začne na Gradu sv. Justa« je tistega dne posrečeno napisal dnevnik Il Piccolo.

Zgodbi o nenavadnem filmskem festivalu, ki je med letoma 1963 in 1982 potekal na gradu, nato zamrl, od mrtvih pa vstal (v pravem znanstvenofantastičnem slogu) po letu 2000, in to nadvse uspešno z imenom Science+Fiction Festival, je posvečena razstava, ki jo je društvo La Cappella Underground v sodelovanju z Občino Trst postavilo ravno tam, kjer se je vse skupaj začelo.

Razstava Alabarde spaziali (naslov združuje simbol Trsta z vesoljsko tematiko), ki bo na ogled od danes vse do 4. februarja 2024, pa ima še drug pomen: gre za prvo tukajšnjo postavitev po odhodu Fundacije Alinari, ki je na gradu prirejala fotografske razstave, a se je njeno sodelovanje z občino predčasno prekinilo leta 2019. »Danes se razstavni prostor ponovno rojeva iz Alinarijevega pepela,» je bil na včerajšnjem odprtju jasen Giorgio Rossi, tržaški občinski odbornik za kulturo. Dodal je, da skuša mestna vlada čim bolj promovirati grad, ne samo s poletnimi koncerti, ampak tudi s porokami, za katere se med drugim zanimajo gostje iz tujine.

Ogled razstave je mogoč z grajsko vstopnico, trenutno pa je vstop na grad prost, ker je zbirka orožja zaradi del nedostopna, je povedal Stefano Bianchi, odgovorni pri občini za mestne muzeje zgodovine in umetnosti. Kot kaže, bo vstop prost še do konca naslednjega vikenda, 24. septembra. Konservatorka grada Anna Krekic je napovedala, da bodo tam še naprej prirejali razstave v sodelovanju s krajevnimi ustanovami.

