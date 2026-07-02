V soboto ob zori Etnoploč, na Opčinah tudi grška glasba

Ura je zgodnja in bo razveselila zlasti tiste, ki ne uživajo v spanju ... prav gotovo pa bo sobotni koncert, na katerega vabi Slovensko kulturno društvo Tabor, vznemirljiva izkušnja za vse udeležence. Na openskem Selivcu (Obelisku) bo namreč ob 5. uri nastopil trio Etnoploč. Koncert ob zori sodi v poletni niz Pod openskim nebom – Sotto il cielo di Opicina, potujoči kulturni projekt, ki s kakovostnimi umetniškimi vsebinami oživlja najbolj prepoznavne kotičke openskega območja – od dvorišča Prosvetnega doma in Parka miru do Obeliska ... V čarobni svetlobi prvih sončnih žarkov bo tako v soboto zjutraj tu nastopil trio Etnoploč, uveljavljena čezmejna zasedba, ki jo sestavljajo harmonikar Aleksander Ipavec, saksofonist Piero Purich in trobentač Matej Špacapan. Trio združuje vrhunske glasbenike z bogatimi mednarodnimi izkušnjami, njihova glasba pa prepleta balkanske melodije, klezmer, blues, jazz in tango v prepoznavno, izrazito čustveno zvočno pokrajino. Ime skupine izhaja iz tržaškega narečnega izraza »ploč« (luža), ki simbolizira njihov umetniški pristop – prostor, kjer se različni glasbeni svetovi srečujejo in ustvarjajo novo celoto.

V sredo, 8. julija, pa bo ob 21. uri pod openskim nebom zazvenel koncert, posvečen brezčasni glasbi legendarnega grškega skladatelja Manosa Hatzidakisa, utemeljitelja glasbenega žanra entechno in oskarjevca za glasbo iz filma Fantje iz Pireja.

Pod naslovom Glas morja bodo na dvorišču Prosvetnega doma (Ul. Ricreatorio 1) nastopili francosko-grška pevka in igralka Aliki Pappas, pianist in dirigent Davide Coppola ter kitarist Christian Devitor. V sodobni pripovedni uprizoritvi bodo Hatzidakisove najbolj poetične skladbe zazvenele v izvirnih aranžmajih. Koncert bo v celoti izveden v grščini in bo poslušalce popeljal na čustveno glasbeno odisejado skozi spomine, poezijo in sredozemsko svetlobo.