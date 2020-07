»Preobrazbe« prvič tudi v Italiji v tržaškem Skladišču idej

TRST – Umetnika, igralec John Malkovich in fotograf Sandro Miller sta leta 2013 združila moči in ustvarila svojevrsten fotografski projekt, rezultati katerega bodo od 31. oktobra prvič na ogled v Italiji, in sicer v tržaškem Skladišču idej. Na ta dan se bo Miller tudi srečal s tržaškim občinstvom.

Tržaškarazstava nosi naslov »Malkovich, Malkovich, Malkovich. Homage to Photographic Masters« in je Millerjev poklon velikim imenom svetovne fotografije innekaterim njihovim že skoraj ikonskim posnetkom.

Malkovich je tako postal dolgolasa Meryl Streep v znamenitem portretu, ki ga je podpisala Annie Leibovitz, prelevil se je v Marilyn Monroe znamenitega pop art portreta Andyja Warhola in še in še.