Prepričljivi sestri v predvidljivi srhljivki

Najstnica Sadie in njena mlajša sestra Sawyer sta izgubili mamo. Njun oče Will Harper je psihiater in po smrti mlade žene se povsem posveti delu ter pacientom, mladima hčerkama pa ne izkazuje posebne pozornosti. Takšna izbira mu omogoči, da se odtuji od zasebnega okolja, zaznamovanega s tragedijo, ki je pretresla njegovo družino. Nenapovedano pa se na domu Harperjevih pojavi obupani Lester Billings. Moški je pod šokom in psihiatra prosi za pomoč. Zatrjuje namreč, da mu je pošast ubila vse tri otroke. Vendar doktor Harper sumi, da je umor najbrž zakrivil ravno Billings. Ko pa se psihiater oddalji, zato da bi poklical policijo, se pacient samomori in za seboj pusti grozljivo nadnaravno entiteto, ki preži na družino in se hrani s trpljenjem svojih žrtev. Sestri Sadie in Sawyer kmalu spoznata, da ju na domu preganja sadistična prisotnost. Obe skušata to dokazati očetu Willu, saj jima je jasno, da brez njegove pomoči se ne bosta uspeli rešiti »črnega moža«.

Srhljivka, ki jo je Rob Savage posnel po kratki pripovedi Črni mož Stephena Kinga, je te dni na sporedu v slovenskih in italijanskih kinodvoranah. Kingova povest je v zadnjih treh desetletjih prepričala že več režiserjev, da so izbrali to njegovo zgodbo kot literarno podlago za svoje kratke filme. Enaintridesetletni britanski režiser Rob Savage pa se je prvi odločil za celovečerec.

Savage je Kingovo zgodbo deloma spremenil, ker je za daljši film potreboval bogatejši scenarij. K pripovedi je torej dodal cel kup novih elementov, ki pa jo precej oddaljijo od originala. Mogoče tudi zaradi tega ima najnovejši film enega izmed najbolj perspektivnih britanskih režiserjev srhljivk kar nekaj pomanjkljivosti. Tudi gledalcu, ki si filmske srhljivke ogleduje le občasno, postane kmalu jasno, da je potek dogodkov zelo predvidljiv.

Najbolj prepričljiva lika sta sestri Harper. Gre za siroti, ki ju izguba mame še bolj poveže in hkrati približa gledalcu, saj delujeta Sadie in Sawyer nadvse empatično. Tudi njun odnos z zmedenim očetom, ki ne ve, kako naprej v službi, v življenju in v razmerju s hčerkama, je zelo realističen in kaže na vse večje težave pri komunikaciji med generacijami.

The Boogeyman (Črni mož)

Država ZDA, 2023

Režija Rob Savage

Igrajo David Dastmalchian, Chris Messina, Sophie Thatcher in Marin Ireland