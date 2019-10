Presenetljivi Iggy Pop

Glasbene kariere 72-letnega Jamesa Newella Osterberga, splošno znanega s psevdonimom Iggy Pop, ni še konec. Stari Legvan (vzdevek izhaja iz časov prvega benda The Iguanas, iz njega je nato nastal Iggy) ostaja ena izmed redkih rok legend, ki vztraja na svetovni glasbeni sceni. Kariero je Iggy začel daljnega leta 1969, danes pa nam predstavlja svoj osemnajsti solo album Free.

Iggy Pop je prava ikona rokenrola. Že dolgih petdeset let polni koncertne dvorane, njegovi nastopi so dokaj energični. Iggy se namreč na odru povsem razpištoli, pa čeprav v zadnjih letih za spoznanje manj. Zelo verjetno ni kosti, ki si je Iggy ne bi zlomil, ko se je na primer metal z odrov na publiko, spotaknil ob kak zvočnik ali si, bolj »preprosto«, razbil čeljust ob mikrofonu. »Iggy je pač Iggy,« je nekoč izjavil »Beli vojvoda« David Bowie. Pokojni angleški pevec je bil Iggyjev dober prijatelj, v 70. letih sta skupaj živela v Berlinu. Bowie je takrat Iggyju pomagal iz depresije in odločilno pripomogel k Iggyjevem prvencu The Idiot iz leta 1977 ter naslednji plošči Lust For Life. Na Bowieja, ki je umrl pred tremi leti, se je Iggy Pop spomnil v prejšnjem albumu Post Pop Depression in sicer v komadu German Days. Tokrat pa se je Legvan poklonil ameriškemu pevcu Louju Reedu in deklamiral njegovo We Are The People. Tekst je Iggyju podarila Reedova vdova Laurie Anderson. Na novi plošči Free je še devet komadov za malo več kot pol ure glasbe. Iggy ponovno preseneča z zelo zanimivim in provokativnim albumom, očitno je, da se počuti svobodnega kot še nikoli. Za glasbo sta tokrat poskrbela jazz trobentač Leron Thomas in Sarah Lipstate, bolje znana s psevdonimom Noveller. Na ploščku imamo tako prijetne melodije, na primer komada Loves Missing in James Bond, kot bolj neobičajne electro jazz ritme v pesmi Sonali. Page je delikatna balada, Free in The Dawn pa svojevrstni, ambient skladbi. Tudi tokrat, pravo presenečenje.

Free

Iggy Pop

Eksperimentalna glasba, ambient rok

Loma Vista Recordings, 2019