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Kronika

Na hitri cesti pri Fernetičih trčilo več vozil

Tri osebe so se lažje poškodovale

Spletno uredništvo |
Fernetiči |
5. jun. 2026 | 19:12
    Na hitri cesti pri Fernetičih trčilo več vozil
    Prizorišče nesreče (FOTODAMJ@N)
    Na hitri cesti pri Fernetičih trčilo več vozil
    Prizorišče nesreče (FOTODAMJ@N)
    Na hitri cesti pri Fernetičih trčilo več vozil
    Prizorišče nesreče (FOTODAMJ@N)
    Na hitri cesti pri Fernetičih trčilo več vozil
    Pri Fernetičih v smeri Benetk nastajajo daljši zastoji (FOTODAMJ@N)
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Na hitri cesti po Fernetičih proti Benetkam je okrog 18. ure na prehitevalnem pasu trčilo več vozil, dve sta bili v nesrečo občutneje vpleteni. Tri osebe so se lažje poškodovale, reševalci službe za nujno medicinsko pomoč 118 so jih prepeljali v katinarsko bolnišnico. Promet je bil prehodno ustavljen, nastajali so daljši zastoji.

Na kraju so bili gasilci, ki so zavarovali območje in so odpravljali posledice nesreče, osebje družbe ANAS in policisti, ki preiskujejo vzroke nesreče.

Malo pred 19. uro je promet spet stekel po odstavnem pasu.

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