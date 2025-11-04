Prihaja prvi slovenski festival za ljubitelje kriminalk

Na Vodnikovi domačiji in na Inštitutu za kriminologijo na pravni fakulteti v Ljubljani bo v sodelovanju z zavodom Za dobro branje potekal prvi festival kriminalk Krimifest. Od četrtka, 6. novembra, do nedelje, 9. novembra, se bodo odvili pogovori, strokovna predavanja, predstavitve knjig, festivalska knjigarna in podelitev dveh nagrad - nagrade za naj kratko zgodbo ter nagrade pila za najboljši kriminalni roman.

Kdo so finalisti in zmagovalci

Nagrada pila se podeljuje za najboljši izvirni slovenski kriminalni roman, prvič objavljen v letih 2023 in 2024. Za nagrado so nominirani Avgust Demšar za delo Estonia (Založba Pivec, 2024), Tadej Golob za Oj, Triglav, moj dom (Založba Goga, 2023), Marija Jakopin s Kristalno smrtjo (Hirondelle, 2024), Irena Svetek z delom Črni princ (Beletrina, 2023) in Mojca Širok za Praznino (Mladinska knjiga, 2023).

Pri nagradi za naj kratko zgodbo pa je žirija upoštevala domiselnost zapleta in razpleta, literarno veščino ter umeščenost v slovensko okolje. Na razpisu 2025 je zmagal Kamilo Lorenci, žirija pa je v objavo predlagala še zgodbe Toma Kočarja, Hane Kovač, Klemna Laha in Veronike Razpotnik. Zmagovalna zgodba bo objavljena v prihodnji Sobotni prilogi časnika Delo (8. novembra).