Primorski poletni festival letos z dvanajstimi predstavami

Najlepša zunanja prizorišča obalnih mest bodo tudi letos gostila Primorski poletni festival. Ta tokrat poteka že 31., obiskovalcem pa bo do 27. julija ponudil 12 predstav. Festival bo 2. julija na koprskem Titovem trgu odprla Shakespearova komedija Mnogo hrupa za nič, ki jo bo pod režijsko taktirko Ivane Djilas uprizorilo SNG Nova Gorica.

Že v prvem tednu organizatorji pripravljajo kar dve nagrajeni predstavi, in sicer bodo 3. julija v izolskem Arrigoniju igralci SLG Celje odigrali Juriš, predstavo po motivih partizanskega pesnika Karla Destovnika Kajuha. Za dramatizacijo te predstave sta avtorja Živa Bizovičar in Nik Žnidaršič prejela Borštnikovo nagrado. 5. julija pa bo v koprskem skladišču Libertas na ogled Spolna vzgoja II - Borba. Avtorice zdaj že skoraj kultne predstave so v širši javni prostor pogumno in odločno uvedle celoten spekter pomembnih tem ženske seksualnosti, za kar so na festivalu slovenskih gledališč v Mariboru prejele tudi posebno nagrado za družbeni angažma. Prvi teden bodo organizatorji zaključili v soboto, 6. julija, ko bo v Valdoltri na ogled Poletni sen italijanskega teatra Dedalo.

V drugem tednu festivala lahko obiskovalci izbirajo med dvema predstavama, in sicer med produkcijo Primorskega poletnega festivala, Bužec on, bušca jaz, ki jo je režiral Boris Cavazza, in bo v izolskem Arrigoniju na ogled 11. julija, naslednji dan pa bo Avditorij Portorož ob isti uri gostil balet Grk Zorba v izvedbi SNG Maribor.

Tretji teden festivala s seboj prinaša tri predstave. V torek, 17. julija, bo Sveta Katarina v Ankaranu gostila predstavo SiTi teatra Nikoli ni prepozno v režiji Luke Marcena. Avtorski projekt Jurinčič-Možina iz SSG Trst, Kaplja soli, bo uprizorjena naslednji dan v portoroški Kosmačevi hiši, nova predstava kantavtorja Iztoka Mlakarja Pegule pa bo v petek, 19. julija, na sporedu v Letnem kinu Arrigoni v Izoli.

Zadnji teden bo 23. julija s satiričnim večerom odprl Paolo Rossi na vrtu italijanske skupnosti v Kopru, naslednji dan pa bo na istem prizorišču potekal glasbeni večer Moonwalk, poklon Michaelu Jacksonu. Glasbeno obarvan bo tudi sklepni večer festivala 27. julija, ko bodo na plaži v Valdoltri nastopili Aldo Kumar in Anbot. Vsi dogodki se začnejo ob 21.30.

Kot je pred začetkom festivala še povedala predsednica društva Primorski poletni festival Neva Zajc, so pomembna novost letošnjega festivala ugodnejše cene za mlade. V času redne prodaje vstopnic bodo enake ugodnosti kot za študente, upokojence in člane Društva Primorski poletni festival veljale za vse mlade do 30. leta starosti. Nižja cena vstopnic velja do vključno 26. junija.