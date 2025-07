Primorski poletni festival se začenja z rojstvi

Z gledališko predstavo V iskanju izgubljenega jezika bi se moral včeraj na Titovem trgu v Kopru pričeti 32. Primorski poletni festival. A so zaradi slave vremenske napovedi predstavo, ki jo je po besedilu Gorana Vojnovića postavilo SNG Nova Gorica, prestavili na kasnejši termin. Primorski poletni festival se tako po novem pričenja jutri, 8. julija, ob 21. uri na Gimnaziji Antonia Seme v Portorožu z avtorskim projektom reške pesnice in pisateljice Laure Marchig.

V avtobiografski pripovedi Rojstva in ponovna rojstva avtorica skozi svojo umetnost raziskuje temeljne življenjske preizkušnje - soočenje z izzivi, ki lahko človeka potisnejo na dno, a hkrati prebudijo moč in voljo za premik naprej. Igralkino pripoved na kitari spremlja njen umetniški in življenjski sopotnik, priznani hrvaški jazz kitarist Darko Jurković Charlie.

V sredo se festival seli na Plažo Valdoltra v Ankaran, kjer bo ob 21.30 poslušalce od baroka do moderne popeljal harmonikarski kvartet 4 Bellows 4 Tales, ki ga sestavljajo Stefano Bembi, Zoran Lupinc, Maurizio Marchesich in Imad Saletović. Programu se bo kot posebni gost pridružil priznani argentinski bandoneonist Rodolfo Mederos.