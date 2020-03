Princ teme se vrača

Princ teme vztraja! 71-letni angleški pevec Ozzy Osbourne se po desetih letih vrača na sceno z novim albumom Ordinary Man.

John Michael Osbourne, splošno znan kot Ozzy, ima za sabo, kot je sam izjavil, najhujše, najdaljše in najbolj boleče leto svojega življenja. Ko je aprila lani zaradi zdravstvenih težav odpovedal vse koncerte, je bilo jasno, da je položaj kritičen. Šušljajo se je, da je kariera botra heavy metala pri koncu, obenem pa se je radovednost za novo ploščo stopnjevala. S kom bo Ozzy posnel nov album? Kateremu izmed številnih glasbenikov, ki so v petdesetletni karieri sodelovali z njim, bomo prisluhnili na novem ploščku? Predvsem pa, zakaj je Ozzy odpovedal svetovno turnejo? Je živa legenda res na smrtni postelji?

Januarja je bilo skrivnosti konec. Ozzj je z ženo Sharon spregovoril v neki ameriški tv oddaji. Povedal je, da je moral v začetku lanskega leta zaradi padca na operacijo vratu, utrpel je določene poškodbe živcev. Diagnosticirali so mu eno od oblik Parkinsonove bolezni. Ozzy, ki se bo aprila odpravil na zdravljenje v Švico, je pred nekaj tedni odpovedal tudi ameriško turnejo, oktobra pa naj bi se vrnil v Evropo in nadoknadil lanske koncerte.

Ne vem, če se bodo sanje številnih Ozzyjevih oboževalcev uresničile, medtem pa se lahko potolažijo z albumom Ordinary Man: enajst komadov za skoraj 50 minut glasbe. Z Ozzyjem je sodelovalo veliko imenitnih glasbenikov: bobnar benda Red Hot Chili Peppers Chad Smith, Duff McKagan in Slash skupine Guns N’ Roses, Tom Morello zasedbe Rage Against The Machine in celo Elton John – ravno britanski vitez sedi za klavirjem pri ganljivi baladi Ordinary Man. Ozzy je plošči dal prikupne melodije, ki poslušalcu ostanejo v spominu; marketinške poteze mu ne bomo zamerili, saj je končni rezultat več kot zadovoljiv. Plošča se začne na polno paro z energično Straigth To Hell, Goodbye nosi v sebi več glasbenih zvrsti, Under The Graveyard je odlična radijska uspešnica, Today Is The End pa v Alice in Chains stilu nostalgična skladba. Konec oziroma slovo je »zaskrbljujoče«: »Ne pozabite name, ko bodo barve zbledele, ko ugasnejo luči bo to le prazen oder.« Ne skrbi Ozzy, ne bomo te pozabili.

Ordinary Man

Ozzy Osbourne

Heavy metal, melodični rok

Epic Records, 2020