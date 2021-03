Prisrčna zgodba o čarobnosti glasbe

Na vsakem koncertu se nekaj naučimo. Tako otroci kot odrasli. Zato so tudi Openska glasbena srečanja že dolgo let priljubljena priložnost za odkrivanje različnih aspektov glasbenega vesolja v dvorani Prosvetnega doma na Opčinah. Člani SKD Tabor (in publika koncertnega niza) pogrešajo to dejavnost, kot tudi vse ostale kulturne dogodke. Zato so se odločili, da bodo mlajši obiskovalci dobili v dar glasbeno pravljico, pri kateri sodelujejo člani dramske skupine Tabor, novi in že dolgoletni prijatelji. Izbrali so zbirko klavirskih skladb za mlade pianiste slovenskega skladatelja, pianista in aranžerja Blaža Puciharja, okrog katerih se nit pravljice vije na krilih ilustracij, ki jih podpisuje Igor Šinkovec.