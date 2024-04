Moški, ki ga je zadela veja na vrtu Glavne bolnišnice, hospitaliziran na intenzivni negi

Med včerajšnjim prehodom hladne vremenske fronte je zapihala močna burja, ki je na Tržaškem povzročila več težav. V prvi vrsti je lomila veje in podrla nekaj dreves. Na vrtu Glavne bolnišnice je večja veja padla na mimoidočega 57-letnega moškega, ki je šel na obisk k mami. Zdravniško osebje mu je nudilo prvo pomoč, nato so ga prepeljali v katinarsko bolnišnico.

Zdravstveno podjetje Asugi je danes sporočilo, da je 57-letnik zaradi številnih poškodb hospitaliziran na oddelku za intenzivno nego na Katinari in da so si zanj zdravniki pridržali prognozo. Njegovo zdravstveno stanje pa je stabilno in ni v življenjski nevarnosti. Asugi med drugim izraža bližino družini poškodovanega.