Psihološki triler sredi Trsta

Posnet v celoti v Trstu med Starim pristaniščem, Borznim trgom, Cavano, v dneh Barcolane ob soncu in domači burji, je najnovejši celovečerec režiserja Stefana Mordinija La lezione filmska predelava istoimenskega romana pisatelja Marca Franzosa.

Tako kot že v knjigi je tudi na velikem platnu osrednja protagonistka Elisabetta, mlada in prizadevna tržaška odvetnica, ki je uspešno zagovarjala karizmatičnega univerzitetnega profesorja. Angelo Walder, tako je docentu ime, je bil obtožen spolnega nasilja, a ženska, ki ga je prijavila organom pregona, se je v določenem trenutku premislila in umaknila tožbo. Walder pa se je po nekaj mesecih tišine spet obrnil na odvetnico, saj se je odločil, da bo po novem vložil tožbo zoper univerzo. Po njegovi vrnitvi na vseučilišče ga namreč kolegi prezirajo in tudi vse njegovo akademsko delo postaja karseda marginalno.

Istočasno pa se v Elisabettin vsakdan prikrade boleča preteklost, saj jo nekam čudna sekvenca dogodkov in nerazumljivih slučajev ter stalni občutek nedorečene grožnje silijo v prepričanje, da se je v njeno življenje spet vrnil bivši fant. Po prestani pogojni kazni se pravnici zdi, da jo spet išče nekoč nadležni in nasilni partner Daniele, ki je bil obsojen prav zaradi zasledovanja.

Ko postaja meja med realnostjo in domišljijo vse bolj labilna, se Elisabetta odloči, da mora priti resnici do dna, pa četudi se bo zaradi tega morala odpovedati celi vrsti prepričanj in gotovosti, na katere je že dolgo računala.

Ritem in napetost, ki označujeta Franzosov roman je 57-letni toskanski režiser Mordini ob pomoči dobre interpretacije Matilde De Angelis uspel prenesti tudi v film, pa čeprav se psihološki triler v primerjavi z romanom pokaže za bistveno bolj nedoslednega. Pomembno vlogo v delu igra tudi mesto Trst, ki ga je tokrat Mordini predstavil v vlogi enega osrednjih junakov, ne pa kot katerokoli lokacijo.

Film, ki je bil že predstavljen na lanskem rimskem festivalu, bo na ogled v nedeljo, 26. julija, ob 21. uri v sklopu sporeda letnega kina v Ljudskem vrtu v Trstu.

La lezione

Država: Italija, 2025

Režija: Stefano Mordini

Igrajo: Matilda De Angelis, Stefano Accorsi, Marlon Joubert in Eugenio Franceschini