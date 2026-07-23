Pri Moščenicah pričakujejo 24 tisoč vozil

Vikend bo na avtocesti A4 ter pri cestninski postaji Moščenice po napovedih minil v znamenju kolon vozil. Avtocestna družba Autostrade Alto Adriatico predvideva, da bo v soboto v 24 urah vzdolž avtoceste A4 med Benetkami in Trstom v 24 urah vozilo 182 tisoč vozil. Predvsem v jutranjih in popoldanskih urah gre pričakovati zastoje v smeri proti Trstu ter v smeri proti Benetkam pri avtocestnih izvozih za obmorske kraje ter pri Moščenicah. Tu v soboto pričakujejo prehod 24 tisoč vozil.

Cestninska postaja Moščenice bo posebej oblegana v smeri proti Trstu, saj tovornjake namesto na vipavsko hitro cesto, ki je v smeri Ljubljane zaprta zaradi del na cestišču, usmerjajo proti Fernetičem. Da bi se izognili nevšečnostim, so pri družbi Autostrade alto adriatico pripravljeni z okrepitvami. Pri Moščenicah bo voznike na cestninski postaji sprejemalo večje število zaposlenih, na vseh prehodih bo mogoče cestnino plačati s kartico, na brezstičnem terminalu. Tako bo pretok vozil hitrejši. V pripravljenosti bodo tudi avtocestni policisti, gasilci in reševalci službe 118.