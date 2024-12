Prog metal na strani Armencev

Serj Tankian ne miruje. Armenski pevec, ki je maja letos izdal svojo avtobiografijo z naslovom Down With The System, je ponovno med nami, in sicer z novim glasbenim materialom. Konec septembra je namreč izšla kratka plošča Foundations.

Armenski pevec, glasbenik, poet, filozof, glasbeni producent in politični aktivist Serj Tankian, znan kot lider alternative metal skupine System Of A Down, se je rodil v Bejrutu pred sedeminpetdesetimi leti. Tankianova starša sta bila Armenca. Družina se je kmalu preselila v Kalifornijo, kjer je Serj sledil pouku svojevrstne armensko-ameriške šole. V šolskih klopeh je spoznal fante, s katerimi je ustanovil bend Soil, kmalu nato pa so ga preimenovali v System Of A Down. Tankian je imel izredne vokalne sposobnosti, bend pa je spajal alternativne metal ritme s progresivnim rokom.

Skupina je s Tankianom na čelu bila že od vsega začetka zelo politično angažirana. S svojo glasbo je širšo javnost ozaveščala o krivicah, ki jih je armenski narod doživljal že vrsto let, to pa počenja še danes.

S skupino System Of A Down je Tankian prodal nad 30 milijonov izvodov plošč, leta 2006 pa se je odločil za samostojno glasbeno kariero. Že leto kasneje je s svojo glasbeno založbo Serjical Strike Records izdal prvenec Elect the Dead. Sledili so še trije albumi, nekaj kratkih plošč, danes pa imamo pred sabo pet novih komadov v ploščku Foundations. Album je Tankian izdal s pomočjo založbe Gibson Records, ki jo že nekaj let vodi njegov armenski prijatelj Cesar Gueikian.

»Gre za zanimivo retrospektivo glasbe iz različnih obdobij,« je v intervjuju povedal Serj Tankian. »Pet komadov, ki jih nisem nikoli prej izdal, delo pa sem poimenoval Foundations, ker gre za temelj moje glasbene zgodovine.« Tankian pa ne sega samo v svojo glasbeno zgodovino, ampak tudi v tisto svojega naroda. Tako se na primer v komadu Justice Will Shine On pogovarja s svojimi nonoti in jih prosi, naj delijo s svetom vsa grozodejstva, ki so jih utrpeli med armenskim genocidom. »Mi smo otroci vseh preživelih,« poje v komadu. »Pravičnost bo spet zasijala!«

»Genocidi se nadaljujejo še danes,« pravi Tankian v nekem intervjuju, »in to ne samo v Izraelu in Palestini, ampak tudi v Artsahu, kjer nas Azerbajdžan stalno napada in je v zadnjem obdobju etnično “očistil” celotno območje, na katerem je živelo vsaj 120.000 prebivalcev.«

Sound komadov je stalno agresiven, ponekod epski, prog ritmi, heavy metal kitare, skratka idealne sestavine za odličen in uspešen recept. Kot vedno, glasbena garancija!

Foundations

Serj Tankian

Alternativni prog metal

Gibson Records, 2024