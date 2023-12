Prva in zadnja pesem legendarnega benda

Danes imamo pred sabo single nove angleške glasbene senzacije The Beatles! Šalo na stran, kdo bi si mislil, da nam bo po triinštiridesetih letih od smrti Johna Lennona dana možnost, da ponovno prisluhnemo njegovemu glasu v povsem novi skladbi legendarnega kvarteta iz Liverpoola? A vendar, na začetku novembra je zagledala luč nova pesem z naslovom Now And Then. Predstavili pa so jo kot zadnji oziroma zaključni single Beatlov.

Angleški bend The Beatles vsi dobro poznamo, dober del glasbenih kritikov trdi, da gre za najboljšo glasbeno skupino vseh časov. V samih desetih letih kariere so John Lennon, Paul McCartney, George Harrison in Ringo Starr izdali kar trinajst studijskih albumov. Do danes so, kaže, prodali več kot milijardo izvodov njihovih plošč. Po izidu plošče Let It Be leta 1970 je bilo glasbene avanture konec, posamezni člani benda pa so začeli z bolj ali manj uspešnimi samostojnimi karierami. Med temi sta gotovo izstopali glasbeni poti, ki sta jo ubrala John Lennon in Paul McCartney.

Lennon, ki je v sedemdesetih letih živel v New Yorku, je prvotni avtor komada Now And Then. Prvo »grobo« različico pesmi je okrog leta 1977 posnel kar sam in to v svojem newyorškem stanovanju, v katerem je takrat živel z ženo Yoko Ono in sinom Seanom. Komad, v katerem Lennon poje in igra na klavir, je posnel na kaseto, ta pa je dolgo let ostala zaprta v predalu. Kaže, da je na kaseto zapisal »Za Paula«. Leta 1994 je Yoko Ono predala takrat še živečim Beatlom dragoceno škatlo z nekaterimi Lennonovimi demo posnetki. To so bile pesmi Free As A Bird in Real Love ter ravno Now And Then. Prvi dve sta nato dobili mesto kot še neobjavljena singla v zbirki The Beatles Anthology, pesem Now And Then pa so Beatli opustili, saj iz posnetka ni bilo mogoče pridobiti dovolj čistega vokala brez klavirja.

Leta 2001 pa čudež oziroma bolje rečeno znanstveni napredek. Režiser Peter Jackson je takrat snemal nov dokumentarec o Beatlih Get Back. Z novo tehnologijo mu je uspelo pridobiti čiste glasove iz starih pogovorov štirih glasbenikov v studiu. Jackson in njegovi zvočni inženirji so nato isto tehnologijo uporabili s posnetkom pesmi Now and Then in končno utegnili ločiti Lennonov glas od klavirja. S pomočjo Jacksona sta tako McCartney in Ringo ponovno začela delati na komadu. Dodala sta električne in akustične kitare, ki jih je Harrison posnel leta 1995, ob tem posnela še bas, klavir in bobne ter dodala še godalno sekcijo.

Now And Then je tako izšel 2. novembra letos skupaj z novim miksom prvega singla benda iz leta 1962 Love Me Do. Torej prva in zadnja pesem največjega benda vseh časov.

Now And Then

The Beatles

Pop rok

Universal Music Group, 2023