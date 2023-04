Prvi kitarski rif nastal v grajskih ječah

Danes bomo urine kazalce metal glasbe krepko premaknili nazaj, in sicer za celih petdeset let. Leta 1973 je namreč izšel album Sabbath Bloody Sabbath angleške heavy metal skupine Black Sabbath. Gre za peto ploščo v prvih treh letih kariere in, po mnenju marsikaterega glasbenega kritika, za zadnji kvalitetni izdelek angleškega kvarteta z Ozzyjem na vokalu.

Skupina Black Sabbath je splošno znana glasbena ikona. Nastala je proti koncu 60. let prejšnjega stoletja, ustanovili pa so jo štirje mladi fantje, doma iz Birminghama. Gre za »working class« bend, člani skupine so namreč spadali v takratni angleški delavski razred. Pevec Ozzy Obourne je delal v neki klavnici, kitarist Tony Iommi v eni izmed številnih birminghamskih železarn, bobnar Bill Ward je vozil kamione, basist Geezer Bulter pa je študiral računovodstvo. Fantje so najprej ustanovili skupino Polka Tulk Blues Band, preigravali so bluz-rok komade ostalih skupin in po nekaj mesecih spremenil svoje ime v Earth. Kmalu so morali ponovno spremeniti ime benda, saj ga je uporabljala že druga skupina, odločili pa so se za naslov srhljivke italijanskega režiserja Maria Brave Black Sabbath. Bluz rok glasbo so nato zamenjali trši kitarski rifi in počasne, temačne melodije. Februarja 1970 je izšel istoimenski prvenec, junija istega leta pa so štirje že spet sedeli v glasbenem studiu in v samih petih dneh posneli plošček Paranoid. Ta je septembra izšel za angleško založbo Vertigo Records, z njim pa je bend zaslovel po celem svetu in prodal nad deset milijonov izvodov. Leto kasneje je prišla na vrsto plošča Master Of Reality, nato še Vol. 4, kateremu je sledila skoraj eno leto dolga glasbena turneja. Po krajšem oddihu so se fantje ponovno sestali v glasbenem studiu v Los Angelesu in začeli s pisanjem novih komadov, a že po nekaj dneh je bilo očitno, da nekaj ne gre ... Dolga turneja in njeni neznosni ritmi, zloraba alkohola in najrazličnejših substanc, močen pritisk, ki ga je glasbena založba izvajala nad bendom, ob tem pa še pisateljska blokada, ki je zajela Iommija in ostale so bili za bend pretrd oreh. Po enem mesecu pa ključna odločitev, da se snemanje preseli v Anglijo.

Zasedba je v gozdu najela srednjeveški grad Clearwell in začela s snemanjem v njegovi orožarni. V temačnih in srhljivih prostorih so se fantje počutili udobneje, v grajskih ječah pa je nastal prvi kitarski rif uvodnega komada Sabbath Bloody Sabbath, ki je nato dal ploščku naslov. Album je sestavljalo še sedem pesmi, za malo več kot štirideset minut glasbe. V njem zaznamo tudi eksperimentiranje s sintetizatorji zvoki, ki so nato prevladovali v naslednji plošči Sabotage in še v slabših Technical Ecstasy in Never Say Die.

Sabbath Bloody Sabbath

Black Sabbath

Heavy metal

Vertigo Records, 1973