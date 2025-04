Prvomajski trg v Piranu med pomembnimi lokacijami evropske filmske kulture

Prvomajski trg v Piranu se je uvrstil med pomembne lokacije evropske filmske kulture. V izbor ga je vključila Evropska filmska akademija (EFA), ki na ta način obeležuje kraje s simbolnim pomenom za evropsko kinematografijo ter opozarja, da jih je zaradi zgodovinske vrednosti treba ohranjati in zaščititi za prihodnje generacije.

Tu posneli več kot 50 filmov

Kot so sporočili s Slovenskega filmskega centra (SFC), ima Piran bogato filmsko zgodovino, saj skoraj ni ulice, ki ne bi bila ovekovečena na filmskem traku. Ob tem so spomnili, da je Prvomajski trg kot najstarejši trg v mestu uporabil češki režiser František Čap za prizorišče svoje legendarne komedije Naš avto iz leta 1962. Na njem se je dogajal tudi del Poletja v školjki režiserja Tuga Štiglica iz leta 1986. Skupaj je bilo na območju Pirana in slovenske obale posnetih več kot 50 filmov.

Poseben razcvet filmske dejavnosti je mesto doživelo po drugi svetovni vojni, ko so v nekdanji tovarni mila v Fornačah vzpostavili filmske studie. Po Piranu in Obali so tako nekoč hodili velikani svetovnega filma, kot so Orson Welles, Marcello Mastroianni, Alida Valli in Gillo Pontecorvo.

V izboru zakladov evropske filmske kulture se je tokrat znašlo 11 novih lokacij in s tem dosegli število 60. Slovenija še ni bila zastopana.