Psihološki triler z izrednima igralkama

Julianne Moore je tokrat Gracie, šestdesetletnica, ki živi v Savannah, na jugu ZDA, in je poročena s triindvajset let mlajšim Joejem. Par si je uredil udobno življenje, rodili so se jima trije otroci. Dvojčka že obiskujeta kolidž. Poletni zabavi, ki jo Gracie in Joe priredita na lepo urejenem vrtu, se pridruži tudi televizijska zvezdnica Elisabeth (Natalie Portman), znana igralka, ki bo v kratkem odigrala vlogo, v kateri bo poosebljala prav Gracie.

Gracie Atherton Yoo je namreč pred dvajsetimi leti okusila zapor, saj so jo obsodili zaradi nasilja nad mladoletnikom: njen današnji mož Joe Charles Melton je takrat imel trinajst let in je bil sošolec njenega prvorojenca, seveda iz preteklega zakona. Ljubezenski zmenki med takrat 36-letno mamo in13-letnim dijakom so potekali v kletnih prostorih trgovine, v kateri je Gracie delala. Tam so ju nekega dne zasačili in zgodba se je kmalu prelevila v neverjeten škandal. Priklicala je pozornost medijev, o njej so se razpisali vsi časopisi. Gracie so obsodili, a kljub vsemu sta z Joejem vsaj navidezno srečno poročena. On je radiolog, ki se v prostem času posveča gojenju metuljev, Gracie pa na domu peče sladice, ki jih potem prodaja vsej soseščini.

Kot je režiser Todd Haynes pojasnil lani v Cannesu, se je temu filmu posvetil, ker ga je zelo prevzela zgodba Mary Kay Letourneau. Profesorice, ki je sredi devetdesetih let imela ljubezensko zgodbo z dvanajstletnim dijakom, z njim zanosila in se po prestanem zaporu tudi poročila. Najnovejši film 63-letnega režiserja se tako spet zaustavlja pri nedorečenem in pri dvoumju, temah, ki sta ameriškemu avtorju zelo všeč in o katerih tako ali drugače vedno pripoveduje.

Tokrat si je privoščil zgodbo o dveh ženskah, ki se srečata iz profesionalne potrebe Elisabeth, da čim bolje odigra zaupano vlogo. Gracie popolni tujki skoraj s ponosom odpre svoje življenje in ji tudi naivno razodene veliko skrivnosti. Kmalu pa se zave, da pri vsem tem raziskovanju in kopanju v preteklost nekaj ni v redu. Elisabeth se je namreč vrinila v njun vsakdan in pri tem postavila na glavo večji del njunih resnic in gotovosti.

Svojevrstnemu psihološkemu trilerju oskarjevi nagrajenki Julianne Moore in Natalie Portman zagotavljata izredno energijo, ki uspe zapolniti tudi nekatere pomanjkljivosti zgodbe ...

May December

Država: ZDA, 2024

Režija: Todd Haynes

Igrajo: Julianne Moore, Natalie Portman in Charles Melton