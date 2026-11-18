Tržaški županski kandidat tretjega pola Francesco Cervesi meni, da bi morala Občina Trst predati prefekturi prostore v Ulici Gioia in dovoliti, da se tam uredi začasni sprejemni center za migrante, v pričakovanju ureditve novega centra. Slednji, pravi kandidat koalicije strank Akcija, Ora! ter liberalnih demokratov (PLD), bi lahko nastal na območju italijansko-slovenske meje na Pesku -ta se sicer ne nahaja na ozemlju tržaške občine, temveč dolinske. Tamkajšnje stavbe bi morali prilagoditi potrebam, pravi Cervesi v sporočilu za medije. Dodali bi montažne bivalne enote in pri tem zagotovili spodobne higienske razmere. Druge politične sile vabi, naj se o tem posvetujejo, z željo, da bi rešitev poiskali v okviru veljavne zakonodaje. »Zima je pred vrati,« opozarja Cervesi, »zato je treba težave rešiti že danes«.

Vprašanje migrantov je v Trstu podobno kot na Lampedusi, dodaja kandidat, »saj smo prvo pristanišče ob koncu balkanske poti: nadzor nad prihodi mora temeljiti na sprejemu v večjih centrih, kjer migranti prejmejo prvo pomoč, opravijo identifikacijski postopek in zaprosijo za mednarodno zaščito«. Prefektura, je spomnil, ima več sprejemnih centrov na Tržaškem, največji je tisti na Božjem Polju.