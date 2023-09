Razstava brez-mejnih posnetkov

V Kraški hiši v Repnu si je danes mogoče ogledati fotografsko razstavo Brez-mejni, ki so jo prvi petek v septembru odprli ob glasbeni spremljavi, ko je na tamkajšnjem borjaču večer občuteno uvedel mladi kitarist iz sežanske Glasbene šole Žiga Race. Predsednik zadruge Naš Kras Edi Kraus je takrat posebej poudaril, da gre za dogodek, ki postavlja v ospredje tesno vez med ekonomijo in umetnostjo, saj prav vzajemnost jamči mladim boljšo prihodnost.

Šest uveljavljenih fotografov mlajše generacije, ki prihajajo iz različnih držav in so se izoblikovali na Visoki strokovni šoli Sežana, označuje stilna prepoznavnost, v tem smislu so stvarni dokaz, da je obrodila taka vizija plodne sadove. Inštitut Inkubator, je v nadaljevanju dejal njegov direktor Dorjan Marsič, je nastal leta 1991 v Sežani, da bi s svojimi storitvami podprl podjetništvo. Leta 2018 pa je v tem sklopu zaživel še vzgojno izobraževalni in raziskovalni center, ki posebej razvija smeri oblikovanja materialov in fotografije ter načrtuje uvajanje novih študijskih programov za ovrednotenje kulturne dediščine.

Razstava bo na ogled vsaj do konca septembra ob nedeljah in praznikih med 11. uro in 12.30 ter od 15. do 17. ure.