Razstava rodbine Morpurgo povezuje Trst in Maribor

Družina Morpurgo je bila vidna akterka trgovsko živahnega pristanišča avstro-ogrskega cesarstva, in sicer na gospodarskem, kulturnem, družbenem in dobrodelnem področju. Njene korenine pa segajo veliko dlje: še pred izgonom Judov se je okoli leta 1470 iz čedalje bolj neugodnega Maribora v gostoljubnejši Trst preselil Aron, imenovan Bogati. Njegovi potomci so v novem okolju prevzeli priimek Marpurgo/Morpurgo/Marpurger (s čimer so izpostavili svoj mariborski izvor) in se tu ustalili. V 16. stoletju se je del rodbine iz Trsta preselil v Gradišče ob Soči in Gorico ter od tam v mesta severne in srednje Italije, kasneje na Dunaj in v Krakov ter v 18. stoletju tudi v Split.

Zgodovina te družine povezuje Maribor in Trst, kot potrjuje tudi roman Marpurgi pisateljice Zlate Vokač Medic, katerega četrti ponatis je bil povod za razstavo, ki bo od danes na ogled v atriju Kulturnega doma v Ulici Petronio. Razstavo bodo odprli ob 19. uri, pred premiero koprodukcije SSG Življenje v teatru. Avtorja razstave sta Boris Hajdinjak in Klemen Brvar.

Razstavo Marpurgi: med zgodovino in literarno svobodo sta leta 2021 postavila Mariborska knjižnica in Sinagoga Maribor, ko je mariborsko gledališče krstno uprizorilo opero Marpurgi Nine Šenk v režiji Tržačana Igorja Pisona. Vse te niti so privedle do gostovanja razstave v mestu, ki ga je družina Morpurgo izbrala in tu bivala več stoletij. Luksuzno tržaško stanovanje družine v Ulici Imbriani je danes muzej, saj so ga dediči leta 1941 zapustili občini in tako zaščitili pred takratnim opustošenjem domov preganjanih predstavnikov židovske skupnosti.