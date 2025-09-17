Razstava Umetnost in ravnovesje vabi k razmisleku

To sporočilo izhaja z razstave, ki se vključuje v program Slofesta, odprli so jo 5. septembra. Prikaz daje obiskovalcem možnost, da se soočijo z različnimi pogledi na melanholijo, zasvojenost, bulimijo, depresijo, a tudi na upanje in odpornost. Razstava je nastala na pobudo skupine mladih umetnic s Tržaškega. Po lanskem jesenskem prikazu del na Opčinah so namreč izrazile željo, da bi se predstavile tudi v mestnem središču.

Razstava Umetnost in ravnovesje uma, ki je ta čas na ogled v občinski dvorani Fittke (na Malem trgu), vabi obiskovalce k razmisleku. Mlade umetnice s prikazom svojih del na temo duševnega zdravja opozarjajo, da je o njem pomembno spregovoriti.

Duševno zdravje s številnimi stiskami je še vedno prepogosto tabu tema, povezana s stigmo in predsodki. Resnica je, da lahko duševna stiska prizadene kogarkoli, kadarkoli v življenju. Ne gre za krivdo, to ni izbira in zagotovo ni nekaj, kar bi morali prenašati sami.

Mlade umetnice so pogumno znale preoblikovati in izraziti svoje ali tuje notranje izkušnje v vizualno pomenljiva dela.

Umetnice so med odprtjem razstave, ki bo še jutri odprta med 10. in 13. uro ter med 17. in 20. uro , nato pa med potekom Slofesta (od jutri do sobote) med 10. in 20. uro, na razpolago obiskovalcem za pojasnila.