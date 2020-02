Rekordna matineja

Med občinstvom Tullio Možina, na odru njegov učenec Marko Feri v duu s svojim učencem Janošem Jurinčičem: tri generacije kitaristov, ki pričajo o uspešnosti in kakovosti kitarske šole Glasbene matice, pa tudi o priljubljenosti instrumenta, ki je v foaje balkona Kulturnega doma privabil rekordno število poslušalcev.

Četrti koncert šestega niza nedeljskih Glasbenih matinej, ki jih Glasbena matica pripravlja v sodelovanju s Slovenskim stalnim gledališčem pod umetniškim vodstvom Črtomirja Šiškoviča, je z zvoki dveh kitar poromal po širšem repertoarju, kot je povedal Marko Feri: namesto avtorjev, ki so pisali izrecno za kitaro, je želel v program vključiti skladatelje, ki so kakorkoli zaznamovali njegovo glasbeno pot, zato se je kar sam posvetil priredbam skladb, ki so bile spisane za čembalo ali klavir.