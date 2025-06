Rifi, ki prihajajo naravnost iz pekla

Marsikdo med vami je verjetno seznanjen z glasbenim dogodkom, ki bo 5. julija v Birminghamu. Na ta dan bo namreč največja heavy metal skupina vseh časov, Black Sabbath, še zadnjič stopila na oder, in sicer v originalni, prvotni postavi: Ozzy Osbourne, Tony Iommi, Geezer Butler in Bill Ward.

Glasbeni dogodek, ki so ga »nonoti« heavy metala poimenovali Back To The Beginning, bo tako enkrat za vselej zapisal besedo konec skoraj šestdeset let dolgi karieri. Na odru bo, poleg Sabbathov, nastopila špica svetovne heavy metal scene, naj omenim le bende, kot so Metallica, Slayer, Pantera, Alice In Chains, Anthrax, Mastodon, Guns N’ Roses, Tool, pevec Billy Corgan iz skupine The Smashing Pumpkins in veliko drugih.

Na dogodek žal niso povabili skupine Margarita Witch Cult, saj je (zaenkrat) nedvomno manj znana od zgoraj naštetih. Njena glasba pa bi bila kot nalašč za tak festival. Zasedba je, tako kot Sabbathi, doma iz Birminghama, njen sound pa ravno tako sledi tistemu glasbenemu kalupu, ki so ga Ozzy in njegovi začeli proti koncu šestdesetih. Bend sestavljajo pevec in kitarist Scott Abbott, basist in pevec James Brown ter bobnar George Casual. Fantje so projekt postavili na noge leta 2022 in že istega leta v samozaložbi izdali krajšo kaseto Witchfinder. Glasbenega potenciala se je zavedla založba Heavy Psych Sounds in z njeno pomočjo je že naslednje leto izšel istoimenski prvenec Margarita Witch Cult. Plošček je kot strela z jasnega udaril na undergorund heavy-stoner sceno. Devet komadov za malo več kot pol ure udarniškega proto-metala, ki nostalgično gleda na sedemdeseta leta. Skupino so kmalu nato povabili na veliko glasbenih festivalov (nastopila je tudi na proseškem StonerKras Festu). Vprašanje pa je bilo, ali bo tudi drugi album na nivoju prvega, saj večkrat ni tako.

Po samih dveh letih je torej danes pred nami nov plošček Strung Out In Hell in mirne duše lahko izjavimo, da je angleški trio ponovno zadel v črno. Spet devet komadov za skoraj štirideset minut glasbe. Konec maja je zagledal luč prvi single Scream Bloody Murder. Monolitski kitarski rifi, ki prihajajo direktno iz pekla, preprost a zelo učinkovit refren, skratka tipična Margarita pesem! Včeraj nam je bend predstavil še drugi single Witches’ Candle, ki je verjetno še boljši od prvega. Gre za temačno, a hkrati zelo energično pesem, ki traja le dve minuti in pol. Nova plošča prinaša tudi doom-sludge ritme v skladbi Dig Your Way Out, izredne dvojne kitare, ki spominjajo na Angleže Uncle Acid & The Deadbeats v komadu Crawl Home To Your Coffin ter tudi doom metal priredbo uspešnice Billyja Idola White Wedding.

Margarita Witch Cult ne bodo nastopili na poslovilnem koncertu Black Sabbathov, prepričan pa sem, da jih bomo lahko kmalu občudovali na Hellfestu in podobnih evropskih festivalih. Bravo, fantje!

Strung Out In Hell

Margarita Witch Cult

Proto-metal, stoner-doom

Heavy Psych Sounds, 2025