Rod Stewart zadnjič v Villi Manin

Legenda glasbene scene Rod Stewart se poslavlja od koncertnih odrov in v okviru svoje zadnje svetovne turneje The Final Encore prihaja tudi v Furlanijo - Julijsko krajino. Slavni britanski pevec je ob najavi turneje zapisal, da po več kot šestih desetletjih nastopanja prihaja čas za slovo od koncertiranja po vsem svetu, pri čemer se je oboževalcem zahvalil za izjemno kariero, ki je presegla vsa njegova pričakovanja, ter jih povabil, da se mu še zadnjič pridružijo na nepozabnih koncertih.

Svetovna turneja se bo začela marca 2027 v Združenih državah Amerike, v soboto, 26. junija 2027, pa bo Stewart nastopil v veličastnem ambientu Ville Manin v Passarianu pri Codroipu, kar bo njegov edini koncert v Italiji. To bo zadnja priložnost, da občinstvo v živo prisluhne njegovim največjim uspešnicam, kot so Maggie May, Tonight’s the Night, Da Ya Think I’m Sexy?, Baby Jane, Sailing in številnim drugim. Prodaja vstopnic za ekskluzivni glasbeni dogodek se bo začela v torek, 20. oktobra, ob 11. uri na spletnih platformah Ticketone.it, Eventim.si, Eventim.hr in OneTicket.com ter na pooblaščenih prodajnih mestih.

Rod Stewart velja za enega najuspešnejših izvajalcev v zgodovini popularne glasbe z več kot 250 milijoni prodanih plošč, dvema sprejemoma v Hišo slavnih rokenrola ter svetovnim rekordom za največji koncert v zgodovini, ki si ga je na plaži Copacabana ogledalo kar 3,5 milijona ljudi.