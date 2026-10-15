Pozivajo k enakovredni vključitvi slepih v družbo

V Zvezi društev slepih in slabovidnih Slovenije so ob mednarodnem dnevu bele palice, ki ga zaznamujemo danes, opozorili, da si ljudje z okvaro vida želijo biti vidni, slišani in enakovredno vključeni v vse vidike življenja. Izpostavili so, da jim današnje družbene razmere tega še vedno ne zagotavljajo v zadostni meri.

V času hitrih tehnoloških, institucionalnih in družbenih sprememb se posamezniki vse pogosteje izgubljajo v sistemih, ki bi jim morali zagotavljati podporo. Informacije se selijo na digitalne kanale, postopki postajajo zahtevnejši, osebna pomoč pa se krči. Dostopnost je prepogosto razumljena kot naknadni popravek namesto kot temeljna pravica in izhodišče za načrtovanje storitev, so v poslanici opozorili v zvezi društev. Državo, stroko, lokalne skupnosti, izobraževalne ustanove, razvijalce tehnologij in celotno družbo so pozvali, naj prevzamejo svoj del odgovornosti za enakopravno vključevanje slepih in slabovidnih. Poudarili so, da potrebujejo okrepitev tiflopedagoške stroke, ustrezne pogoje za izobraževanje slepih in slabovidnih učencev in dijakov ter dosledno uresničevanje standardov dostopnosti.Zavzeli so se tudi za sistematično usposabljanje za pridobivanje digitalnih veščin. Opozorili so, da v Sloveniji učenje digitalnih veščin v veliki meri temelji na medsebojni pomoči med slepimi in slabovidnimi samimi, ne pa na sistematičnem in dostopnem usposabljanju. Tisti, ki nimajo ustrezne podpore in možnosti za pridobivanje novih znanj, zato vse težje sledijo tehnološkemu napredku in ohranjajo svojo samostojnost.

Ob dnevu so izpostavili tudi potrebo po učinkovitejši celoviti rehabilitaciji. Kot so navedli, mora biti ta zasnovana kot proces, ki posamezniku omogoča ponovno vzpostavitev samostojnosti, pridobivanje novih veščin in dejavno sodelovanje v skupnosti. Podpora mora biti na voljo takrat, ko jo človek potrebuje, in čim bližje okolju, v katerem živi. »Naj bela palica ne ostane zgolj pripomoček in simbol. Naj postane opomnik in zaveza k ustvarjanju družbe, v kateri nihče zaradi izgube vida, pomanjkanja podpore ali nedostopnega okolja ne bo prezrt, izključen ali prepuščen samemu sebi,« so zapisali v zvezi društev.

Varuhinja človekovih pravic Simona Drenik Bavdek je ob tem dnevu opozorila, da se slepi in slabovidni kljub jasnim zakonskim obveznostim države še vedno srečujejo s številnimi ovirami pri dostopu do javnih prostorov, informacij in storitev.Tako so leta 2022 denimo ugotovili, da je od 63 enot centrov za socialno delo imela le ena taktilne oznake za slepe in slabovidne, nobena pa napisov v Braillovi pisavi. Pomanjkljivo dostopni so tudi prostori vlade in ministrstev, so sporočili. Tudi na ministrstvu za zdravje so v sporočilu za javnost opozorili, da je pravočasno odkrivanje in zdravljenje očesnih bolezni ključnega pomena za ustrezno rehabilitacijo in prilagoditev, ki ljudem z izgubo vida pomagajo ohraniti samostojnost, varnost in dostojanstvo. Za to je nujno povezovanje različnih strok, od oftalmologije in rehabilitacije do tiflopedagoške podpore, geriatrije in socialnega varstva, so izpostavili.

Mednarodni dan bele palice je leta 1970 razglasila Mednarodna zveza slepih. Bela palica je pripomoček, ki simbolizira osebno neodvisnost slepe ali slabovidne osebe in je hkrati opozorilo drugim, da njen uporabnik ne vidi in ima zato posebne potrebe in pravice.