Izrael italijanskima novinarkama prepovedal vstop

Izraelska vlada je preklicala vstopni vizum italijanskima novinarkama, ki sta nameravali poročati o volitvah 27. oktobra. Gre za Martino Stefanoni, poročevalko Radia Popolare, in Sereno Bilanceri, ki piše za berlinski dnevnik TAZ.

Stefanoni, ki je že bila lani v Izraelu, je sprva pridobila vizum in uradno akreditacijo vladnega tiskovnega urada. Vendar je nekaj dni pozneje prejela preklic, skupaj s kratko izjavo, da so se »okoliščine njenega primera spremenile«. Radio Popolare se je že obrnil na pristojno ministrstvo, direktorica radijske postaje Lorenza Ghidini pa je obsodila nevzdržno cenzuro »države, ki se ima za edino demokracijo na Bližnjem vzhodu«. Demokratska stranka je italijanskega zunanjega ministra Antonia Tajanija zaprosila za pojasnila.

Bilanceri pa so izraelske oblasti očitale, da je pisala proti judovski državi, čeprav je sama pred tem večkrat poudarila, da je bila v svojih kolumnah kritična do politike izraelske vlade.

Na dogodek se je odzvala tudi italijanska Novinarska zbornica. V sporočilu so obsodili resno omejitev svobode tiska, ki kaže na željo izraelske vlade, da novinarje razvrsti v »dobre« in »slabe«. »Ta praksa nima nobene zveze z demokracijo,« so zapisali. Spomnili so tudi, da je mednarodnim medijem že tri leta onemogočen dostop do Gaze, z izjemo nekaj ekip, ki so tesno povezane z izraelsko vojsko.