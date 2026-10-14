Martin Kušej: Ne gre za ideologijo, iščem svobodo

Martin Kušej, rodil se je v Volšperku v Labotski dolini na avstrijskem Koroškem, je priznan gledališki in operni režiser. Deloval je kot umetniški vodja dramskega programa Salzburškega festivala, vodil münchensko gledališče Residenztheater ter bil direktor Burgtheatra – osrednje gledališke hiše nemško govorečega prostora. Za svoje režije je prejel številne nagrade. Najbolj znan in odmeven je v Nemčiji in Avstriji, režira pa tudi drugod po Evropi. V Italiji in tudi v Sloveniji, kjer je v zadnjih letih režiral v mariborski in ljubljanski Drami. Občasno živi v Trstu.

V torek je bil Kušej prvi gost nove serije pogovorov Na stičišču v tržaškem Kulturnem domu, ki jih prirejajo Slovensko stalno gledališče, Deželni sedež RAI - slovenski program, Primorski dnevnik in Društvo Slovensko gledališče ob podpori Sklada Libero in Zora Polojaz. Pogovor je v slovenščini vodil Igor Pison (italijansko občinstvo je imelo na voljo tolmačenje), govorila sta o njegovem delu in življenju. O temah, ki jih je Martin Kušej popisal v knjigi Za mano belina (Beletrina, 2025, prevod je delo Tine Mahkota).

Identiteta je za Kušeja kot umetnika izjemno pomembna, vsaj z dveh vidikov. Najprej kaj pomeni biti tujec v tujem okolju, kar odpira vprašanje, kdo sploh je. Drugič pa je to konflikt posameznika z okoljem, družbo in sistemom, v katerega se posameznik ne more ali noče vključiti. »Počutim se kot državljan sveta. Identitete in njene problematike nikoli nisem želel razumeti le na regionalni ravni, ampak sem jo želel tematizirati čez meje, s čim več ljudmi. Ne gre za ideologijo, iščem svobodo. Živeti tukaj v Trstu je bila zato povsem zavestna odločitev. Trst je zelo pomemben kraj, kjer se od nekdaj srečujejo številne kulture.«

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