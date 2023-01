Rok legenda še ne misli v pokoj

Mr. James Newell Osterberg, splošno znan kot Iggy Pop, bo letos dopolnil šestinsedemdeset let. O upokojitvi pa ni ne duha ne sluha ... Stari Legvan (vzdevek, ki izhaja iz časov prvega benda The Iguanas in iz katerega je nato nastal Iggy) je danes eden izmed redkih rok legend, ki še vedno vztraja na svetovni glasbeni sceni. S svojo glasbeno kariero je Iggy začel daljnega leta 1969, danes pa nam predstavlja svoj devetnajsti solo album Every Loser.

Iggy Pop je prava ikona rokenrola. Že več kot petdeset let polni koncertne dvorane, njegovi nastopi pa so nadvse energični. Iggy se namreč na odru povsem razpištoli, pa čeprav v zadnjih letih nekoliko manj. Zelo verjetno ni kosti, ki naj bi si jo Iggy ne zlomil, ko se je na primer z odrov metal na publiko ali spotaknil ob kak zvočnik ali bolj enostavno razbil čeljust z mikrofonom. »Iggy je pač Iggy,« je nekoč izjavil »Beli vojvoda« David Bowie. Pokojni angleški pevec je bil Iggyjev dober prijatelj. V sedemdesetih sta skupaj živela v Berlinu. Bowie je takrat Iggyju pomagal iz depresije, poleg tega pa je dal svoj odločilni doprinos k Iggyjevemu prvencu The Idiot iz leta 1977 in tudi naslednji plošči Lust For Life.

Na Bowieja, ki je umrl pred sedmimi leti, se je Iggy Pop spomnil v albumu Post Pop Depression iz leta 2016, in sicer v komadu German Days. Tri leta kasneje se je Iggy v albumu Free poklonil ameriškemu pevcu Louju Reedu in deklamiral njegovo We Are The People. Tekst je takrat Iggyju podarila Reedova vdova Laurie Anderson. Plošča je bila neobičajna z jazz in electro ritmi.

Ko so lani prišla na dan imena glasbenikov, s katerimi naj bi stari roker sodeloval pri snemanju novega ploščka, pa je bilo očitno, da bodo novi komadi spet rokerski, kakor v preteklosti. In res Every Loser, ki je izšla pred dvema tednoma, je dobra garage rock plošča. Iggyju so priskočili na pomoč izvrstni glasbeniki, in sicer pokojni bobnar skupine Foo Fighters Taylor Hawkins, basist Duff McKagan iz zasedbe Guns N’ Roses, Travis Baker iz benda Blink 182, bobnar Red Hot Chili Peppersev Chad Smith, vsestranski glasbenik Josh Klinghoffer in še kitarist skupine Pearl Jam Stone Gossard ter člana Janès Addiction Eric Avery in Dave Navarro. Skratka prava rokerska posadka! Za producentsko plat je poskrbel priznani glasbeni producent Mike Watt, ki je v preteklih letih že sodeloval z Eddiejem Vedderjem, Ozzyjem, Eltonom Johnom in drugimi svetovnimi pop ter rok zvezdami.

Izmed enajstih pesmi, ki jih dobimo na plošči Every Loser, izstopa garažni single Frenzy, ki je na radiu že prava stalnica, a tudi Strung Out Johnny, ki spominja na osemdeseta, metalska Modern Day Ripoff in še kantavtorska Morning Show.

Every Loser

Iggy Pop

Garažni rok

Gold Tooth Records/Atlantic Records, 2023