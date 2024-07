V nesreči pri Vrtojbi dve smrtni žrtvi

Huda prometna nesreča na hitri cesti H4 ob nekdanjem mejnem prehodu v Vrtojbi je terjala dve smrtni žrtvi in več poškodovanih. V nesreči, ki se je pripetila danes nekaj minut pred 9.30, sta bili vpleteni dve vozili: slovensko tovorno vozilo s prikolico in kombi s francosko registrsko tablico. V nesreči je poleg 40-letnega voznika kombija umrl otrok, ki je sedel spredaj desno.

Po pričevanju policije, ki je takoj obvestila tudi preiskovalnega sodnika Okrožnega sodišča, naj bi voznik kombija trčil v tovorno vozilo. Na prizorišče pa so takoj prišli še gasilci. Policisti Postaje prometne policije Nova Gorica na kraju še preverjajo in zbirajo dodatne informacije o okoliščinah tragične nesreče. Hitra cesta H4 med Šempetrom pri Gorici in Vrtojbo v smeri Republike Italije je bila več ur zaprta za promet, odprli so jo okoli 14. ure.