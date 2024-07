Ure resnice za prihodnost tovarne Wärtsilä

»Od tod bomo prišli ven živi ali mrtvi.« S to fatalistično prispodobo je Primorskemu dnevniku sindikalni predstavnik delavcev boljunske tovarne Wärtsilä Andrea Dellapietra (FIOM) opisal stanje pred začetkom včerajšnjih pogajanj med sindikati, finsko multinacionalko Wärtsilä in švicarsko-italijansko družbo MSC, ki bi prevzela tovarno in območje.

Govor o smrti je odvečen, odgovornost na ramah sindikalistov pa je vsem jasna. V teh urah bo padla kocka o prihodnosti tovarne pri Boljuncu in njenih delavcev, ki bi po načrtih Wärtsile ostali brez službe. Novi pogovori so se začeli včeraj in zavlekli pozno v noč.

262 delavcev čaka odgovore

Vselej pa so tekli pogovori o prihodnosti, tovarne in njenih zaposlenih. Po eni strani se morajo državne, deželne in lokalne ustanove soočati s krizo tržaškega proizvodnega sektorja. Drugo vprašanje je poklicna prihodnost 262 delavcev, ki jih je Wärtsilä poslala na čakanje na delo. Po dolgem iskanju interesentov za tovarno - in bolj ali manj konkretnih opcijah, ki so se razblinile, kot je bila družba v delni državni lasti Ansaldo - so trenutno v teku pogajanja s švicarsko-italijanskim konglomeratom MSC.

Očitno pa ne namerava nihče čakati na zadnji dan. Včeraj dopoldne se je v tovarni odvijala sindikalna skupščina, v zgodnjem popoldnevu so se tržaški sindikalisti sestali z rimskimi kolegi, pozno popoldne so sledili pogovori na sedežu stanovskega združenja industrijcev Confindustria Alto Adriatico na Trgu Casali.

Jutranje skupščine se je udeležil velik delež zaposlenih tržaške Wärtsile, kot nam je poročal sindikalist Fabio Kanidisek (FIM CISL). Vzdušje je bilo načeloma dobro, sindikalni predstavniki so predstavili dosedanji potek pogajanj in iztočnice za pogovore, ki se odvijajo v teh urah z vodilnimi kadri obeh podjetij.

Sindikalist Dellapietra je vzdušje na skupščini opisal kot živahno. Skupno se je je udeležilo kakih 500 ljudi, med njimi vlada seveda zaskrbljenost nad prihodnostjo. »Vsi bi radi imeli službo na koncu te zgodbe,« je pristavil.

Sinoči so pogovori z Wärtsilo, ki so bili prvi na dnevnem redu včerajšnjih pogajanj, še potekali. Do tiska časopisa z njimi ni še prišlo do dogovora. Pogajanja se bodo na Trgu Casali nadaljevala tudi danes. »Morali bomo najti rešitev, naš cilj ni prekinitev pogajanj,« je bilo slišati iz sindikalnih krogov.