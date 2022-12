Rokerski udarec brezbrižnosti

Skupina Black Lung je nastala leta 2014 v ameriškem mestu Baltimore. Bend sta ustanovila kitarist Adam Bufano in bobnar Elias Schutzman, oba nekdanja člana psihedelične zasedbe The Flying Eyes. Ko je znotraj skupine začelo škripati, sta se fanta odločila, da ustanovita nov glasbeni projekt. Na vaje sta povabila še vsestranskega glasbenika in perspektivnega pevca Davea Cavaliera, s katerim sta kmalu nato izbrala novo ime Black Lung.

Dve leti kasneje je zagledal luč nov plošček See The Enemy, s katerim so se fantje približali tudi garažnemu roku v Jack White in The Black Keys slogu. Z dodatnimi evropskimi turnejami si je bend izboril širši krog oboževalcev, ta pa se je še dodatno povečal z izidom plošče Ancients, v kateri sta prihajala bolj do izraza doom in psihedelični rok. Bufana je nekaj mesecev kasneje zamenjal novi kitarist Dave Fullerton.

Med pandemijo je bend začel s snemanjem novih komadov, stalni član skupine pa je postal še basist Mac Hewitt. Z novim elanom je nastalo osem skladb za štirideset minut glasbe.

Schutzman in ostali so medtem zamenjali založbo in izbrali italijansko Heavy Psych Sounds Records. Novi plošček Dark Waves je tako izšel maja letos, za njegov miks pa je poskrbel priznani glasbenik Kurt Ballou. V pesmih lahko razberemo skrbi pevca in glavnega tekstopisca Davea Cavaliera. Ni dvoma, da je Dark Waves nastajal v času, ko je bilo v Združenih državah Amerike sovraštvo v ospredju. V komadih The Cog in Mad King se na primer Cavalier zgraža nad »oboroženo ignoranco« ameriških državljanov in propagando, ki jih seveda manipulira. Brezbrižnost Američanov do družbenih ali političnih problematik nasploh pa pride do izraza v pesmih Awaken in The Path.

Z glasbenega zornega kota je sound novega albuma še bolj psihedeličen kot prej. Veliko je dobrih kitarskih doom rifov, ki pa niso nikoli pretežki, saj jih ublaži odlični Cavalierov soul vokal.

Kdor je bendu prisluhnil prejšnji konec tedna na Proseku, bo to brez skrbi potrdil!

Black Lung

Psihedelični in melodični doom rok Heavy Psych Sounds Records, 2022

Ocena: 4