Rolling Stones z novo, neverjetno ploščo

Rolling Stones so posneli novo ploščo! Ni šala: to je morda prvič v zgodovini roka, da skupina, katere člani imajo okrog osemdeset let, izda nov album. In to ne kak izbor uspešnic ali glasbenih priredb, marveč pravi album, z novimi avtorskimi komadi. Hackney Diamonds je izšel prejšnji teden za glasbeno velikanko Polydor Records.

Skupin, ki so svojo kariero začele v šestdesetih letih, je danes na sceni bolj malo. Tu so le še nekateri »dinozavri«, ki pa že leta ne snemajo novih plošč, pač pa še vedno vztrajajo na odru. Stonesi so tudi tokrat izjema. Mick Jagger in njegovi nam že več kot 60 let neutrudno ponujajo novo glasbo. Na nov plošček smo sicer morali čakati dolgih osemnajst let, saj je prejšnji A Bigger Bang izšel leta 2005. V tem času so seveda člani benda sodelovali pri številnih drugih glasbenih projektih, leta 2016 pa posneli bluz biser Blue & Lonesome – izbor bluz priredb.

Novo ploščo Hackney Diamonds je bend v začetku septembra predstavil v gledališču Hackney Empire v Londonu z neposrednim prenosom po spletu. Pred tem je skupina svoj novi album napovedala v lokalnem britanskem časopisu Hackney Gazette, in sicer v obliki oglasa namišljenega podjetja, ki popravlja steklene predmete. Gre za prvi plošček po smrti bobnarja Charlieja Wattsa avgusta 2021, posneli pa so ga razmeroma hitro. Nekateri komadi so sicer nastali že pred nekaj leti, svetovna pandemija je nato »fantom« prekrižala načrte, naposled pa še Wattsova smrt. Njegovim bobnom lahko prisluhnemo le v skladbah Mess It Up in pa Live By The Sword. V preostalih komadih sedi za bobni ameriški glasbenik Steve Jordan (nekdanji član skupin The Blues Brothers in John Mayer Trio), ki ga je sam Watts določil za svojega naslednika. Pri snemanju albuma je sodeloval tudi njihov nekdanji basist Bill Wyman, v ploščo pa so vključili tudi pesem Muddyja Watersa Rollin’ Stone, po kateri so si nadeli ime. Ploščo Hackney Diamonds sestavlja dvanajst pesmi za skoraj 50 minut pristnega rokenrola. Prvi single Angry je zagledal luč na začetku septembra, gre pa za tipično Rolling Stones pesem, z refrenom, ki poslušalcu takoj ostane v spominu. Drugi single Sweet Sounds Of Heaven traja kar sedem minut. Na klavirju imamo znamenitega Stevieja Wonderja, ob Jaggerju pa poje še pop zvezda Lady Gaga. Končni rezultat je kajpak izredna bluz soul pesem. Med bolj rokerske komade spada skorajda pank rok skladba Bite My Head Off, v kateri igra bas angleški vitez Paul McCartney. Prostor je tudi za balado Depending On You in napol akustično Dreamy Skies, omeniti pa gre tudi pesem Live By The Sword z Eltonom Johnom na klavirju.

Neverjetno, nepojmljivo, a Rolling Stones so še vedno tu!

Hackney Diamonds

Rolling Stones

Rokenrol

Polydor Records, 2023