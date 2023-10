»Romantični marksisti« z Otoka

Skupina The Clash je z zlatimi črkami zapisana v zgodovini roka in pank roka, a ne samo. Bend je v skoraj desetletni glasbeni karieri posnel šest plošč, na katerih lahko prisluhnemo tudi reggae, dub, rockabilly in skoraj rap komadom. Skupina je torej bila z glasbenega zornega kota izredno raznolika. Njena raznovrstnost in eksperimentiranje z drugačnimi glasbenimi zvrstmi pride do izraza že v drugem albumu Give ‘Em Enough Rope, ki praznuje letos kar petinštirideset let.

The Clash so leta 1976 v Londonu ustanovili pevec in kitarist John Graham Mellor, bolje znan s psevdonimom Joe Strummer, kitarist Mick Jones, basist Paul Simonon in bobnar Terry Chimes, katerega je takoj po izdaji prvenca zamenjal Topper Headon. Skupina je sodila med pionirje in voditelje angleškega pank gibanja, z ravno tako angleškim bendom Sex Pistols pa je nedvomno bistveno pripomogla k razvoju novega žanra in njegovemu slovesu po celem svetu. Pank je sicer nastal v Združenih državah Amerike; zasedba Ramones je namreč leto pred skupino Sex Pistols izdala svoj prvi istoimenski album.

Clashi pa so se od Ramonsev in Sex Pistolsev razlikovali predvsem po besedilih pesmi, ki so večkrat bila izrazito politična in skrajno levičarsko usmerjena. Strummer je bil izreden tekstopisec, stalno na strani delavskih razredov in zatiranih. Prvenec The Clash je leta 1978 ustvaril pravi val nove pank rok energije. V Združenih državah Amerike pa ni dosegel zaželenega uspeha, zato je založba CBS poklicala ameriškega producenta Sandya Pearlmana in mu dodelila producentsko plat novega ploščka. Clashem so v bistvu »vsilili« sodelovanje s Pearlmanom, ki je imel nalogo, da nekoliko »omili« hrapav sound angleškega benda, češ da bi tako bil bolj primeren za ameriški trg.

Nekateri angleški pankerji so potezi oporekali, dejstvo pa je, da so tako Strummer in ostali presedeli veliko več časa v glasbenem studiu in se naučili novih snemalnih trikov, eksperimentirali z novimi glasbenimi zvrstmi in podobno. Ostali so še vedno »romantični marksisti« iz zgodnjih dni – na platnici je na primer narisan jastreb, ki sedi na truplu ameriškega kavboja. Sceni pa prisostvuje vojak Ljudske republike Kitajske, ki ponosno sedi na konju.

Politična pripadnost benda pride na dan v marsikaterem komadu. Med boljše spada English Civil War. Gre za priredbo ameriške tradicionalne pesmi When Johnny Comes Marching Home, ki jo je ameriški skladatelj irskega porekla Patrick Gilmore napisal v času ameriške državljanske vojne. Strummer je pesem kontekstualiziral z angleško politično sceno iz sedemdesetih, na kateri je fašistična stranka National Front imela v Angliji veliko privržencev.

Give ‘Em Enough Rope

The Clash

Pank rok, rokenrol

CBS Records, 1978