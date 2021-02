S kozmonavtom na pot »zamejskih« gibljivih podob

Letošnja osrednja proslava Slovencev v Italiji ob kulturnem prazniku bi morala potekati na Goriškem. Krovni organizaciji Slovenska kulturno-gospodarska zveza in Svet slovenskih organizacij sta izvedbo zaupali ekipi Kinoateljeja, mladi režiser Leo Černic pa bo gledalce popeljal na popotovanje po avdiovizualni dediščini Slovencev v Italiji. Po »zamejstvu« jih bosta spremljala kozmonavt – igra ga študent filmske montaže na univerzi v Milanu Jan Devetak – in 90-letni amaterski filmski ustvarjalec Aljoša Žerjal, avtor dragocenega avdiovizualnega gradiva. Slavnostni govor so zaupali mladi arhitektki iz Benečije Vidi Rucli, krovni organizaciji pa bosta podelili priznanji zaslužnima kulturnikoma. Proslava nosi naslov Odtisi svetlobe in podnaslov Tam notri je vse naše življenje ... (gre za Žerjalov citat), na ogled pa bo najprej danes, 8. februarja, ob 19. uri na Kinoateljejevem YouTube kanalu (videoposnetek bo na voljo samo med predvajanjem v živo). Čez teden dni, 14. februarja, (s ponovitvijo 18. februarja) ob 21. uri pa bo prireditev na ogled na Slovenskem programu Deželnega sedeža RAI za Furlanijo Julijsko krajino (Rai 3 bis).

Učenci GM igrajo slovenske skladbe

Glasbeniki ob dnevu slovenske kulture je naslov prireditve, ki jo vsako leto ob 8. februarju oblikujejo učenke in učenci Glasbene matice. Publiki se za to priložnost predstavijo s skladbami slovenskih ustvarjalcev ali s slovenskimi ljudskimi priredbami. Da bi, pandemiji navkljub, ohranila stik z gledalci in poslušalci je Glasbena matica poskrbela za spletno različico prireditve Glasbeniki ob dnevu slovenske kulture, ki bo jutri na sporedu na Facebook strani in YouTube kanalu šole. Najprej se bodo ob 17. uri predstavili mlajši učenci (letnik 2007), ob 18. pa starejši: na zaslonih bo mogoče prisluhniti učencem iz vseh deželnih podružnic in sedeža.

Dokumentarci s podnapisi

Ob kulturnem prazniku se začenja tudi spletni festival slovenskega dokumentarnega filma Dall’otto all’otto, ki ga prirejajo Veleposlaništvo Republike Slovenije v Rimu in Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik Univerze v Ljubljani oziroma slovenistike na univerzah v Neaplju, Padovi, Rimu, Trstu in Vidmu. Potekal bo od 8. februarja do 8. marca: kot prvi bo danes na ogled film Fabiani: Plečnik Amirja Muratovića, ob odprtju spletnega dogodka pa bo imel pozdravni nagovor veleposlanik Tomaž Kunstelj. Film (z italijanskimi podnapisi) bo od 20. do 23. ure dosegljiv na tukajšnji spletni povezavi. Ogledati si jih bo mogoče z geslom: dallotto.